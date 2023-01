Scomparsa Mariem, il disperato appello dei genitori a La vita in diretta: l’ultimo avvistamento

Sono giorni di ansia e preoccupazione per una famiglia di Casarile, in provincia di Milano. Da cinque giorni si sono perse le tracce della sedicenne Mariem Mazzuchin. La ragazza è uscita per andare a scuola in autobus lunedì 9 gennaio ma non è più rientrata a casa. Indossava un paio di jeans ed una giacca viola.

Mariem Mazzuchin è scomparsa da Casarile il 9 gennaio, l’ultimo avvistamento a Pavia con un ragazzo

L’ultima volta è stata avvistata a Pavia in compagnia di un ragazzo con i genitori che temono che qualcuno possa farle del male. “É piccola, è minorenne… É mia figlia. Mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto di averla vista con un ragazzo che indossava un cappuccio. Non so chi sia.

L’ho chiamata due volte e non mi ha risposto, poi ha spento il telefono alle 11:45″ – ha riferito papà Younes a La vita in diretta dove ha lanciato un appello nel corso della puntata del 13 gennaio. “Se torni nessuno ti sgrida. Torna che siamo messi male, anche tua mamma e le tue sorelline sono preoccupate. Cinque giorni sono troppi, c’è qualcosa che non va o è nascosta in qualche casa”.

La madre di Mariem in lacrime: ‘Non respiro, torna che si aggiusta tutto’, disperato il papà

In lacrime la madre di Mariem Mazzuchin. “Amore mio mamma non respira. Si aggiusta tutto, torna”. Durante la puntata del 13 gennaio de La vita in diretta anche il sindaco di Casarile ha lanciato un appello ai residenti ed primi cittadini dei comuni limitrofi.

“Chiedo soprattutto ai ragazzi che frequentano Mariem se gli viene in mente qualcosa di non avere paura” – ha riferito Silvana Cantoro con il papà che si è poi rivolto direttamente al giovane con il quale è stata avvistata la figlia a Pavia dopo la scomparsa invitandolo a far rientrare la sedicenne che era già scomparsa il 18 ottobre 2022 quando si era allontanata dal Presidio Ospedaliero di Rho. Della vicenda si è occupato anche Chi l’ha visto.