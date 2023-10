Fiorello simula telefonata a Fedez: ‘Proposto Sanremo 2025’, intervengono ad Rai e rapper

Quel burlone di Fiorello colpisce ancora con un annuncio che ha spiazzato tutti con i protagonisti dello scherzo costretti ad intervenire.

Fiorello, la gag con la finta telefonata a Fedez: ‘Offerta la direzione musicale di Sanremo 2025’

Durante l’ultimo appuntamento di Aspettando Viva Rai 2 lo showman ha simulato una telefonata con Fedez che nei giorni scorsi aveva riferito di aver parlato con l’ad Rai Roberto Sergio. “Mi hanno offerto la direzione artistica di Sanremo 2025. A presentare sarà una donna. Antonella Clerici? L’hai detto tu”. In molti hanno pensato che Fiorello e Fabrizio Biggio fossero realmente al telefono con Fedez. Il conduttore di Viva Rai 2 ha coinvolto anche l’ad Rai. ” Fedez è una straordinaria risorsa artistica e anche alla luce delle nostre piacevoli telefonate confido che possa presto riapparire sugli schermi Rai. Non si è mai parlato di Sanremo”.

Aspettando #VivaRai2 #Fedez al telefono con #Fiorello: "Mi hanno proposto la conduzione artistica di #Sanremo e credo che accetterò. A presentare sarà una donna". pic.twitter.com/YSBkRWxkOM — Francesco Lauricella (@FraLauricella) October 27, 2023

Dopo la puntata in molti hanno rilanciato lo ‘scoop’ burla di Fiorello con Fedez che è intervenuto sui social per far chiarezza. “Mi sono appena svegliato, un po’ tardi perché con X Factor abbiamo fatto tardi e mi sono trovato su tutti i giornali, è una roba assurda. Era un tipo che parla come me, sembravo io” – ha precisato il rapper che domenica 29 ottobre sarà ospite di Che tempo che fa sul Nove.

L’ad Rai: ‘Fedez straordinaria risorsa artistica’, il rapper svela la burla: ‘Quel pirla di Fiorello, non ero io al telefono’

Quel pirla di Fiorello, pirla in senso giocoso perché siamo amici, ha chiamato un tipo che parla come me ma non per imitarmi, parla proprio come me”, ha detto il rapper.

Comunque no, non avrò la direzione artistica di Sanremo 2025. E non credo succederà. Se dovesse succedere farebbe molto ridere” – ha aggiunto il marito di Chiara Ferragni che ha poi postato anche il vocale di Fiorello in cui gli annuncia la “burla”.