Sottile vs Bugalalla, scontro al vetriolo sullo sfondo del caso Garlasco: cosa è successo

Pubblicato: 16 Feb, 2026 - ore: 20:40 #Bugalalla, #Garlasco, #Salvo Sottile
Cos’è successo tra Salvo Sottile e Bugalalla sul caso Garlasco?

Negli ultimi giorni la vicenda del delitto di Garlasco si arricchisce di un capitolo dai toni aspri: da una parte il conduttore di FarWest, Salvo Sottile, dall’altra la youtuber Francesca Bugamelli, in arte Bugalalla, sostenuta dalla direttrice del settimanale Giallo, Albina Perri.

Il motivo del contendere? Uno scivolone grammaticale della creator durante uno dei suoi video su YouTube. Nel tentativo di analizzare il delitto di Chiara Poggi, Bugalalla aveva detto: «…innanzitutto dobbiamo conoscerla questa ragazza, così come suggerisce poi una branchia importantissima della criminologia» e ancora: «…sei d’accordo con me nel ritenere che una regia che ha coinvolto così tante persone…».

Sottile, da par suo, non ha lasciato correre: su X ha commentato con sarcasmo e durezza, definendo i contenuti di Bugalalla «ignoranti come capre, ma unici detentori della verità e maestri di giornalismo».

Perché Albina Perri è intervenuta nella polemica?

La direttrice di Giallo ha preso posizione pubblicamente dopo che il post Facebook di Sottile, contenente accuse pesanti sul passato di Bugamelli (tra EmmeTeam e contenuti OnlyFans), era stato censurato. Perri ha rilanciato il post, commentando lapidaria: «Senza parole».

La sua difesa ha dato a Francesca Bugamelli lo spazio per replicare sul suo canale YouTube: «Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di condannare il comportamento di Salvo Sottile. Vi mostriamo come questo canale reagisce alla cattiveria, all’ignoranza, al sessismo e agli attacchi personali».

Tra le schermaglie più caustiche, Sottile ha risposto anche al riferimento alle donne di OnlyFans, con la frase lapidaria: «Quelle di OnlyFans moltissimo».

Bugalalla e il suo percorso nella cronaca nera

Francesca Bugamelli cura da anni il canale YouTube Bugalalla Crime, con grande seguito di visualizzazioni e follower. Tra i suoi scoop, la pubblicazione inedita di foto di Andrea Sempio a Garlasco poche ore dopo il delitto di Chiara Poggi.

Nonostante la notorietà online, Bugalalla non ha mai raggiunto pieno riconoscimento nel circuito televisivo tradizionale. Negli ultimi tempi ha anche criticato la criminologa Anna Vagli, scatenando una nuova polemica in tv.

Un contesto di vecchie ruggini tra Sottile e Perri

Lo scontro attuale si inserisce in una trama più lunga: a giugno dello scorso anno, il settimanale Giallo pubblicò una copertina relativa alla presunta assenza di Marco Poggi durante il delitto di sua sorella. Sottile reagì immediatamente parlando di «notizie false per vendere copie». Seguì una serie di repliche e controrepliche tra i due giornalisti, mostrando come i dissapori tra Sottile e la direttrice Perri siano radicati e tutt’altro che risolti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
