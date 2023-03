Selfie con Maria De Filippi nella camera ardente di Costanzo: la decisione dopo gli insulti ricevuti

É partito da Boretto, in provincia Reggio Emilia, per rendere omaggio a Maurizio Costanzo in Campidoglio ma quando si è trovato di fronte a Maria De Filippi per le condoglianze non ha resistito alla tentazione di chiederle un selfie in un momento di grande dolore per la conduttrice televisiva.

Selfie con Maria De Filippi, l’autore è un residente di Boretto

L’uomo ha condiviso la foto ed è stato

riconosciuto da diversi concittadini, altri l’avevano notato mentre scattava la foto nella camera ardente. Ben presto l’uomo è finito nel mirino del web ed è stato travolto dalle invettive. Qualcuno si è spinto fino alle minacce. Una pioggia di insulti che l’ha segnato e scioccato al punto di cancellare la sua identità social eliminando il profilo dal web. In paese, però, qualcuno continua a mugugnare. Un selfie che è costato carissimo e che sta condizionando la sia quotidianità.

A far infuriare ancor più gli utenti le indiscrezioni di Michele Dalai, amministratore delegato della squadra parmense Zebre Rugby. che ha raccontato di averlo incontrato in treno subito dopo lo scatto realizzato con Maria De Filippi. “Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli, per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle de Le Iene. In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronzata”.

L’uomo è stato riconosciuto dai concittadini ed è finito nel mirino del web: si è cancellato dai social

Secondo Dalai l’emiliano di Boretto in più di una circostanza avrebbe rimarcato che grazie alla foto della discordia ha realizzato un numero record di visualizzazioni. Ora però ha dovuto cancellare tutto nella speranza di voltare pagina e riprendere il corso della vita lontano da una ribalta forzata e poco gratificante.