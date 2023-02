Maria De Filippi, fan le chiedono il selfie alla camera ardente di Costanzo: l’aneddoto di Gerry Scotti

In pochi sarebbero riusciti a conservare il suo aplomb dopo che le è stato chiesto un selfie nella camera ardente allestita per Maurizio Costanzo al Campidoglio. Maria De Filippi non ha battuto ciglio, non si è sottratta nonostante il grande dolore che aveva dentro davanti alle inopportune richieste dei fan.

Maria De Filippi non si è tirata indietro di fronte alle richieste dei fan, l’aneddoto di Gerry Scotti

Magari avrebbe voluto essere da tutt’altra parte per vivere in maniera più intima il suo dolore ma lì c’era il suo Maurizio e, probabilmente, avrà pensato a lui quando dopo le condoglianze qualcuno ha tirato fuori il telefono per chiedere di mettersi in posa per una foto o forse avrà ricordato il precedente dell’amico Gerry Scotti che raccontò che gli fu chiesto un autografo al funerale della madre. “Avevo voglia di mettergli le mani addosso, poi ho guardato mia madre ed ho firmato” – raccontò a Muschio Selvaggio.

Maria De Filippi concede un selfie nella camera ardente

Sdegno e incredulità sul web: mancanza di rispetto

In molti sul web non hanno mantenuto lo stesso savoir faire di Maria De Filippi ed hanno manifestato il proprio sdegno per la mancanza di rispetto e tatto da parte di chi non si è fermato neanche davanti alla morte ed al dolore di una famiglia per la scomparsa di un proprio caro.

Del resto c’è anche chi ha fatto una foto davanti alla bara del congiunto o ha mostrato il suo outfit da funerale per un like in più. Al peggio non c’è mai fine… ma ancora una volta Maria De Filippi ha dimostrato di essere al di sopra delle parti.