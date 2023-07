Soleil Sorge sulla lite furibonda di Oriana in Sardegna: ‘L’hanno cacciata dopo l’azzuffata’

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è naufragata per una lite scoppiata alcuni giorni fa in un locale della Sardegna con la coppia che era al tavolo con Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Oriana Marzoli ha perso le staffe per aver visto parlare Chadia Rodriguez e Soleil con Daniele Dal Moro

Gli animi si sono surriscaldati quando la venezuelana, classificatasi seconda al GF Vip, ha visto il fidanzato scambiare alcune battute con la rapper Chadia Rodriguez e l’ex gieffina Soleil Sorge. “Abbiamo parlato del caro Onestini e di Iconize” – ha spiegato poi l’ex tronista accusando poi Micol di aver gettato benzina sul fuoco invece di tenere la situazione tranquilla. La tensione è salita alle stelle con le stesse con le ragazze che sono state invitate ad uscire.

Sulla questione è intervenuta Soleil Sorge attraverso un messaggio inviato a Deianira Marzano. “Io non c’entro nulla se non essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo. Oriana è venuta dove stavamo noi ed ha iniziato a creare problemi a Chadia senza motivo ed abbiamo deciso di allontanarci. Poi ho visto Daniele e gli ho chiesto come stava vista la situazione che si era creata. A quel punto è arrivata lei aggredendo in stile Jerry Springer show e io sono scappata dal quel circo” – ha riferito la conduttrice del GF Vip Party sottolineando che la situazione è ulteriormente degenerata.

L’ex gieffina: ‘Ci ha aggredito senza motivo e io sono scappata da quel circo, non ho nulla a che fare col loro dramma’

“C’è stata anche una azzuffata e poi sono state cacciate via da quel locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché io non ho proprio nulla a che fare con loro né il loro dramma sinceramente” – ha chiosato Soleil.