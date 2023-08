Sonia Lorenzini assiste all’aggressione di una ragazza e interviene: ‘Il fidanzato picchiava, tutti in silenzio’

Un brutto episodio di violenza è quello al quale Sonia Lorenzini ha avuto modo di assistere di recente. l’ex tronista di Uomini e Donne si è trovata di fronte ad un fidanzato che picchiava la ragazza in spiaggia a Cagliari colpendola con molta violenza.

Sonia Lorenzini ha raccontato di essere rimasta turbata dall’episodio di violenza sulla spiaggia di Cagliari

L’ex gieffina non ha avuto timore di intervenire, anche se nel momento in cui l’ha fatto ha rivelato di avere provato un po’ di paura. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Fanpage.it l’ex tronista ha spiegato quanto successo sottolineando di essersi ritrovata sola in spiaggia quando è accaduto il tutto.

Ha raccontato della cattiveria mostrata dal giovane mentre picchiava la fidanzata. Una cattiveria che però non sembrerebbe aver in qualche modo turbato le persone presenti che hanno scelto di mantenere il silenzio. “Lui la picchiava con cattiveria, tutti intorno a me erano in silenzio”.

L’ex tronista è intervenuta: ‘Lui mi ha guardato, ho avuto paura ed ho chiamato i carabinieri’

Sonia Lorenzini ha raccontato di essere stata l’unica ad intervenire urlando contro il ragazzo e chiedendogli di smetterla di picchiare la fidanzata. “Lui mi ha guardato, ho avuto paura” – ha aggiunto Sonia precisando che il ragazzo l’avrebbe anche invitata a pensare ai fatti suoi.

L’ex tronista ha poi aggiunto di aver provato a chiamare i carabinieri ma ad un certo punto i ragazzi sono scomparsi nel nulla. E ha rivelato che una signora presente in spiaggia è forse in possesso di un video in cui si vede il viso del giovane.