L’assenza social di qualche giorno non era passata inosservata ai suoi fan. Sophie Codegoni è sempre super attiva su Instagram ma il silenzio di queste ore aveva fatto preoccupare i numerosi follower. Ci ha pensato la Bonas di Avanti un altro, in dolce attesa, a far chiarezza con una Stories in cui riferisce di essere stata costretta al ricovero in ospedale.

Sophie Codegoni, la Stories dall’ospedale: ‘Il rene mi sta facendo disperare, la mia piccolina sta benissimo’

“Non sono sparita ma ieri non sono stata benissimo. Vi stavo leggendo, vi ho risparmiato queste ultime ore di visite controlli ed esami vari. Sono ancora qui in ‘ospedale, devo stare ancora un paio di giorni per ulteriori controlli ma non vi preoccupate la mia piccolina sta benissimo, abbiamo già fatto le ecografia e lei sta tranquilla e serena“.

Sophie Codegoni ha spiegato che da giorni avvertiva una fitta al fianco destro ed era già stata in ospedale alcuni giorni prima. “Il mio rene mi sta facendo disperare. Non sono riuscita a dormire per due notti per questa fitta ed ora abbiamo fatto un’ecografia che ha confermato che il rene destro è infiammato e dilatato ed ora stiamo cercando di capire se si tratta di calcoli renali, spero proprio di no e sembra sia l’ultima ipotesi per la mia età. Tra l’altro con i calcoli in gravidanza non puoi fare nulla”.

La Bonas di Avanti un altro: ‘Spero non si tratti di calcoli renali’

L’altra ipotesi è quella delle coliche. “Probabilmente sono coliche renali che anche se sono dolorose e fastidiose possono curarsi in dieci giorni ma potrebbe essere una semplice infiammazione per la posizione di Celine”. In una successiva Stories ha mostrato Alessandro Basciano. “Ho preso un letto in più così puoi dormire qui, possiamo stare insieme e cenare. Pensavi di andare a casa… Non ha i scelta. Tra poco ti arriva il brodino” – ha scherzosamente affermato Sophie Codegoni.