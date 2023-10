Sophie Codegoni torna a Verissimo, nuove accuse a Basciano: ‘Mi ha tirato uno schiaffo’

Ha mostrato alcuni estratti di un video in cui Alessandro Basciano balla con la ragazza con la quale l’avrebbe tradito a Ibiza ed ha sostenuto con fermezza di non essere stata plagiata dalla madre o da stregoni e cartomanti. Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per controreplicare all’ex nel corso della puntata del 22 ottobre.

La controreplica di Sophie Codegoni a Verissimo: ‘Ho le prove del tradimento’

L’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una pesante accusa nei confronti di Basciano raccontando che gli ha perdonato anche alcuni atteggiamenti aggressivi. In particolare ha fatto riferimento ad un episodio che si è verificato durante la vacanza a Mykonos. “Mi ha tirato uno schiaffo in faccia perché un suo amico mi ha accompagnato a fare la piastra in camera”.

In relazione al tradimento ha fatto riferimento ad un video in cui si vede Alessandro Basciano ballare in discoteca con l’ex. “Non è che mantiene le distanze, si avvicina con la bocca ad un millimetro. Se questo significa portare rispetto a una donna vuol dire che non ho capito niente della vita”.