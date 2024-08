Stefano De Martino: ‘Arianna Meloni? Percorso creativo di notizie’, poi parla del rapporto con Belen

“Io non conosco Arianna Meloni”. A dirlo, anzi, a ribadirlo è Stefano De Martino, rispondendo alle domande dei giornalisti a Roma nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Affari Tuoi, che lo vede al timone a partire da lunedì 2 settembre nell’access prima serata di Rai 1.

Incalzato sui rumors relativi a un suo rapporto con la sorella della premier Giorgia Meloni, Arianna, che avrebbe in qualche modo favorito la sua escalation in Rai, il conduttore ha risposto seccamente come già aveva fatto in occasione della presentazione dei palinsesti della Rai a Napoli. ”Come è nata la polemica? Non lo so, non conosco il percorso creativo di alcune notizie” – ha aggiunto. Poi svela di aver sentito Amadeus.

“Ci siamo scambiati dei messaggi. É la seconda volta che prendo il testimone da lui, prima era successo con Stasera tutto è possibile e aveva portato bene a entrambi. Speriamo che porti bene a entrambi anche stavolta . Amadeus mi ha fatto il suo in bocca al lupo e mi ha detto “vedrai che ti divertirai”.

Per l’ex allievo di Amici Affari Tuoi segna l’esordio sulla rete ammiraglia della Rai. De Martino. “Ho guardato e studiato le edizioni passate per trovare la mia strada. É una maratona molto lunga, costruiamo il tempo passo dopo passo”. E a proposito di ‘Amici ‘, il neo conduttore di Affari Tuoi rivela di aver sentito anche Maria De Filippi: ”Maria mi ha incoraggiato, mi ha detto ‘cerca di essere te stesso’ che è poi quello che cerco di fare da tempo: ascolto tutti e poi seguo l’istinto”.

Il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, pensa a lui per il dopo Carlo Conti a Sanremo. “L’idea c’è, un’opzione… valuteremo. Del resto ci sono tutte le carte in regola per valutare l’opzione Sanremo”.

Stefano De Martino non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto del suo rapporto con l’ex moglie, Belen Rodriguez. “Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene” – ha riferito ironicamente. ”Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”,