Stefano De Martino sostenuto dalla fan Arianna Meloni? Lei replica dopo le polemiche sul contratto

“La sorella della premier Giorgia Meloni stravede per Stefano De Martino“. L’indiscrezioni prima che il conduttore firmasse un contratto quadriennale con la Rai con importanti prospettive.

I rumors sulla simpatia di Arianna Meloni per Stefano De Martino dopo la firma del conduttore del contratto con la Rai

L’ex allievo di Amici sostituirà Amadeus al timone di Affari tuoi e sarà protagonista anche di programma in prime time. In futuro potrebbero aprirsi per lui le porte di Sanremo. Un rumors che ha scatenato divisioni sul web dove non sono mancate insinuazioni e critiche sulla promozione di De Martino. Nelle ultime ore Arianna Meloni è intervenuta nella questione.

“Sono sempre più incuriosita da questo fenomeno di mutazione della cronaca nel genere fantasy: certa stampa ormai inventa notizie dal nulla, mostrando una creatività davvero notevole. Credo che siamo di fronte ad un fenomeno sociologico, che andrebbe approfondito nelle università: il giornalismo gossipparo creativo” – ha affermato la sorella di Giorgia Meloni.

La sorella della premier: ‘Giornalismo gossipparo creativo, non lo conosco e guardo poca tv’

“Non ho mai avuto modo di conoscere Stefano De Martino, guardo molto poco la TV e non mi interesso delle dinamiche in Rai, mi occupo h24 solo di Fratelli d’Italia e della straordinaria campagna elettorale che stiamo facendo sui territori Fantasy per fantasy, al giornalismo creativo preferisco di gran lunga grandi saghe come il Trono di Spade” – ha chiosato la responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fdi, Arianna Meloni a margine dell’evento del partito a Roma. Smentite con ironia alcune ricostruzioni sull’assegnazione di un programma televisivo a De Martino.