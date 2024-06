Tale e quale show 2024, Carlo Conti ha scelto un’altra bionda per sostituire Loretta Goggi

Dopo 12 anni Loretta Goggi non sarà la ‘regina’ della giuria di Tale e quale show 2024 da venerdì 27 settembre. La show girl l’ha comunicato via social alcune settimane fa con Carlo Conti che si è messo subito al lavoro per individuare una degna sostituta.

Alessia Marcuzzi sostituirà Loretta Goggi a Tale quale show 2024

Come riferito da Tv Blog la scelta sarebbe ricaduta su un’altra bionda. Alessia Marcuzzi sarà l’unico giudice donna del talent show di Rai 1. Di recente la conduttrice era stata protagonista con Carlo Conti della premiazione dei David di Donatello. Nella prossima stagione autunnale sarà orfana della trasmissione Boomerissima, in onda su Rai 2, ma potrà consolarsi entrando a far del cast di uno dei programmi di successo della tv di Stato. Un’esperienza che potrebbe far da trampolino di lancio per Sanremo 2025 come co conduttrice o per il Dopofestival.

Alessia Marcuzzi farà parte della giuria di Tale e quale show

Carlo Conti introduce il quarto giudice per la nuova edizione

Non solo il direttore artistico di Sanremo 2025 avrebbe intenzione di inserire un quarto giudice a Tale e quale show 2024 rispetto ai tre fissi previsti dall’inizio della prima edizione del 2012. Una novità parziale visto che negli ultimi anni alla giuria si è spesso unito un ospite. Da Maria De Filippi a Antonella Clerici passando per gli imitatori delle ultime stagioni. Il quarto giudice sarà un uomo. Top secret il nome al momento. La prima puntata del talent condotto da Carlo Conti è prevista per venerdì 27 settembre.