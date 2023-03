Tananai sente artista di strada che interpreta Tango: si ferma e duetta con lei a Roma

Artista di strada si è trovata a vivere un momento inaspettato ed emozionante in via del Corso a Roma. Virginia Mingoli stava cantando il brano sanremese Tango di Tananai, quinto classificato al festival della canzone italiana. Il caso ha voluto che l’artista si trovasse in zona in quel momento.

Richiamato da quel brano familiare il 27enne milanese non ha esitato ad avvicinarsi alla ragazza prima per riprenderla e poi per improvvisare con lei un emozionante duetto che ha sorpreso l’artista di strada ed i passanti che si erano fermati ad ascoltare Virginia Mingoli, 20enne di Sacrofano (borgata romana). A raccontare l’inaspettata esibizione con Tananai in un video pubblicato su Tik Tok.

“Mi ha fatto un regalo immenso, non so che dire” – ha scritto l’artista di strada con il filmato che è diventato immediatamente virale con 250mila visualizzazioni in pochi minuti. Proprio in strada, a Roma, è iniziata la grande avventura dei Maneskin… Chissà che Virginia Mingoli non riesca a ripercorrere le loro gesta.

La performance è stata condivise su Stories anche dal cantante milanese che nel corso della puntata del 12 marzo di Domenica In ha regalato il disco d’oro per Tango a Mara Venier. Nei giorni scorsi Tananai era stato protagonista di un siparietto con un tassista che ascoltava la sua musica ma non l’aveva riconosciuto.