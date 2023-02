Sanremo 2023, trionfo bis per Mengoni 10 anni dopo: Zelensky lo invita a Kiev, 2° Lazza

Un trionfo annunciato fin dalla vigilia della 73esima edizione di Sanremo 2023. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio Marco Mengoni ha conquistato per la seconda volta il Festival della canzone con il brano Due vite. Un bis che arriva a distanza di dieci anni del precedente successo con Essenziale nel 2013 con Fabio Fazio direttore artistico.

L’artista di Ronciglione, 34 anni, aveva già incassato standing ovation e vittoria nella serata delle cover con il brano Let it be. Nell’occasione si era esibito con il coro gospel Kingdom Choir. “Dedico la vittoria a tutte le ragazze che hanno partecipato. Hanno portato brani meravigliosi”. Per la seconda volta in carriera Ultimo arriva ad un soffio dal successo e chiude a sorpresa al quarto posto con il brano Alba.

Un tris di giovani ha completato la top five con Mr Rain terzo con i suoi baby compagni di avventura in versione… Supereroi che hanno conquistato l’Ariston. Cenere ha rappresentato la consacrazione di Lazza, secondo contro ogni pronostico, mentre Tananai ha spiccato definitivamente il volo e con il suo romantico Tango è passato dall’ultimo posto di Sanremo 2022 alla collezione di successi che l’hanno portato all’esperienza bis al Festival con maggiori consapevolezze e con un risultato di assoluto prestigio (5° posto).

Mugugni per l’assenza nella top five di Madame salutata da una standing ovation durante la finalissima. L’artista ha ringraziato Amadeus per la chance concessa, dopo le polemiche per i vaccini, e non ha trattenuto la commozione. L’orchestra ha storto il muso per il sesto posto di Giorgia. Non sono mancati mugugni per l’ottavo posto di Rosa Chemical (Made in Italy), comunque ottimo, e per la decima posizione di Colapesce e Di Martino che si consolano con il prestigioso premio della critica Mia Martini e con il riconoscimento della sala stampa intitolata a Lucio Dalla.

Elodie incanta ma non va oltre il nono posto. Anna Oxa chiude 25esima e si inserisce tra gli artisti di Sanremo Giovani promossi tra i big con Sethu ultimo. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato ai Coma Cose per il brano L’addio. “Ci sposiamo” – hanno ribadito i due artisti. A Marco Mengoni è andato il premio Giancarlo Bigazzi (assegnato dall’orchestra del Festival).

L’atteso messaggio di Zelensky è stato letto nel cuore della notte, alle 2:12, con il presidente ucraino che ha invitato a Kiev il vincitore di Sanremo 2023. La finalissima è stata caratterizzata dal bacio di Rosa Chemical a Fedez sotto lo sguardo di Chiara Ferragni e dall’aneddoto di Gino Paoli su Little Tony. Ha lasciato il segno Ornella Vanoni che ha preteso un fascio di carciofi di Sanremo invece dei fiori. “Sono migliori di quelli di Milano”. Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurofestival che a maggio si svolgerà a Liverpool.