Tananai, che brividi a Cinquale: cade dal palco durante il concerto, poi ironizza (VIDEO)

Un Tango col… casquè per Tananai in Versilia. Incidente senza conseguenze per il cantante che è caduto dal palco durante il concerto all’Arena di Cinquale, in provincia di Massa.

Paura per Tananai per una caduta durante il concerto in Versilia, l’artista: Grazie Cinquale, ci vediamo al centro della terra’

Mentre cantava l’artista ha fatto un passo laterale nel vuoto, senza accorgersi che stava superando il confine del palco ed è precipitato in platea. Nelle migliaia di video postati dagli spettatori l’incidente sembrava serio.

A rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso artista che ha postato a sua volta il video nelle storie di Instagram commentando ironico: ”Grazie Cinquale, ci vediamo al centro della terra‘ – scherzando sul suo precipitare a piombo verso il basso.