Elettra Lamborghini, spettatore ubriaco lancia bottiglietta d’acqua: la cantante perde le staffe

A volte l’affetto dei fan può essere fin troppo travolgente, in altri inopportuno. Da Baby K all’episodio di Cardi B a Las Vegas passando per Bebe Rexha si susseguono gli episodi che creano imbarazzo e fastidio negli artisti.

Spettatore lancia bottiglietta, Elettra Lamborghini interrompe l’esibizione al Sammichele Music Festival

L’ultimo episodio si è registrato al Sammichele Music Festival con Elettra Lamborghini che ha perso le staffe con uno spettatore durante l’esibizione. Come si è verificato con Bebe Rexha, Cardi B e Ava Max un ragazzo ubriaco ha lanciato una bottiglietta d’acqua alla bolognese. L’artista non ha lasciato correre ed ha duramente redarguito l’autore del gesto sottolineando che poteva farsi male.

‘Se hai bevuto non vieni qua, un’altra cantante ha dovuto cancellare il tour perché le è arrivato qualcosa addosso’

“Hai bevuto? Non mi interessa. Perché se hai bevuto non vieni qui. Perché ad un’altra cantante è arrivato qualcosa addosso e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. Guarda che è pericoloso ragazzi. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico.

Ma poi dico, ma tra tutte le cose che hai da fare se devi lanciarmi l’acqua non vieni qui” – ha detto stizzita Elettra Lamborghini che ha invitato a far uscire il giovane. “L’importante è rimetterli al loro posto, ora riprendiamo con Caramello”.