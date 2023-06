Temptation Island, Gabriela e Giuseppe la prima coppia ufficiale, lei: ‘Si è iscritto a un sito di incontri’

Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di Temptation Island e, contestualmente, è stata presentata la prima coppia ufficiale del reality dei sentimenti che torna dopo un anno di stop. Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da 7 anni ma di recente lei ha iniziato a dubitare del partner.

Prima coppia di Temptation Island, Gabriela vuole mettere alla prova Giuseppe: ‘Ho sacrificato tutto per lui

“Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia perché a lui dava fastidio anche se andava a prendere il pane da sola”. Gabriela ha iniziato a dubitare di Giuseppe quando ha scoperto che si era iscritto ad un sito incontro. “Si è iscritto di nascosto a gennaio 2023, ma per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e mi è arrivato un messaggio ‘Ciao stasera ci dobbiamo vedere. Ma poi che scemo, a stento sa l’italiano e si faceva chiamare american boy”.

A gennaio il partner si è iscritto di nascosto a un sito di incontri: ‘Per sbaglio ha dato il mio numero’

Come riferito da Gabriele nella clip di presentazione della prima coppia ufficiale di Temptation Island che è stata diffusa nelle scorse ore. A giudicare dalle premesse una coppia che promette scintille con la giovane che vuole mettere alla prova il partner che si troverà al cospetto di molteplici tentatrici e tentazioni all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. La prima puntata de reality dei sentimenti andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 26 giugno e sarà condotta dal riconfermato Filippo Bisciglia.