Temptation Island, Alfred infiamma il web per l’esercizio la tentatrice Sofia

Sono bastate poche clip ad Alfred Ekhator per finire in topic trend su Twitter durante la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, in onda il 10 settembre.

Alfred Ekhator fa arrabbiare la fidanzata per il feeling con Sofia

Il 24enne modello nigeriano, seguito da 20mila follower su TikTok, è approdato all’Is Morus Relais con la fidanzata Anna Acciardi che ha deciso di partecipare al reality sui sentimenti dopo aver scoperto un tradimento del partner con il quale è fidanzata da 1 anni e 9 mesi. In sede di presentazione la coppia, che vive in Umbria, ha parlato di un rapporto in crisi e che l’esperienza a Temptation potrebbe aiutarli a dare una svolta alla loro relazione.

alfred è quello che è, ma anche la corteggiatrice è veramente imbarazzante 💀☠️#temptationisland pic.twitter.com/r0Xl7DbIbE — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) September 10, 2024

Appena entrato nel villaggio il 24enne, residente ad Assisi, si è subito legato alla marchigiana Sofia (residente a Milano) appassionata di tennis, equitazione, pilates e latino americano. La 27enne studia scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.

Social bollenti per l’esercizio del modello con i piedi sul petto della tentatrice

Ammiccamenti, balli, mani sui fianchi ma a far sobbalzare i social è stato un esercizio che Alfred Ekhator ha fatto con Sofia durante il quale gli ha appoggiato i piedi sui seni. I due sono stati anche in barca provocando la reazione stizzita di Anna che ha provato imbarazzo e senso di colpa per quanto visto dalla famiglia in tv. “L’ho presentato ai miei genitori, cosa penseranno”.