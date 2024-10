Temptation Island, Anna si scaglia contro Sofia durante il confronto a Uomini e Donne: Sperti la rimprovera

Si è trovato tra i due fuochi nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre dedicata all’ultima edizione di Temptation Island. Alfred Ekhator si è confrontato con l’ex tentatrice Sofia Costantini e Anna Acciardi. Quest’ultima si è scagliata subito contro la ‘rivale’ ed è finita nel mirino di Gianni Sperti e dei fan del programma.

Alfred Ekhator si confronta con Anna Acciardi e Sofia Costantini a Uomini e Donne

Il 25enne ha frequentato la single dopo aver chiuso la relazione con la fidanzata al falò di confronto. Sofia ha raccontato che hanno trascorso un week end al Milano e che tra loro c’è stato qualcosa di intimo. “Gli ho detto se era sicuro di quello che stavamo facendo” – ha aggiunto la tentatrice che ha spiegato che stavano organizzando anche un viaggio a New York (“Avevo anche preso i biglietti”) e che Alfred le aveva fatto conoscere alcune persone care prima di troncare la relazione asserendo che non era sicuro dei suoi sentimenti e che sarebbe stato pronto anche a tornare con Anna.

In trasmissione Sofia l’ha accusato di averla usata e di essere stato falso con lei Poi ha preso anche il telefonino per mostrare i messaggi importanti che si erano scambiati durante la frequentazione. Dall’altra Ekhator ha riferito di aver compreso, dopo essere stato con lei, che non provava un sentimento così forte da poter intraprendere una relazione importante.

La tentatrice delusa dal 25enne: ‘Pronta a mostrare le chat’

Anna Acciardi si è subito scagliata contro Sofia quando è entrata nello studio di Uomini e Donne dopo che le aveva stretto la mano. Già in un filmato aveva affermato: “Si definisce da sola”. Poi durante il faccia a faccia ha aggiunto. “Non vuoi essere definita un oggetto, ma non hai pensato che dall’altra parte c’era la fidanzata di Alfred”. Nel discorso si è inserito Gianni Sperti che ha rimproverato Anna per l’atteggiamento assunto nei confronti della single nei filmati e in studio.

“Hai pensato subito a lei e non a quello che ha fatto il tuo fidanzato. Non mi piace questo modo di comportarsi nei confronti di un’altra donna”. Anche Tina Cipollari ha rimarcato che l’unica persona con la quale dovrebbe prendersela è Alfred per come si relazione con le donne. Maria De Filippi ha provato a difenderla sottolineando che si trattava della reazione di una persona ferita che non voleva vedere la realtà e preferiva prendersela con la tentatrice.

Anna contro Sofia, Gianni Sperti: ‘Non mi piace quest’atteggiamento, dovresti prendertela con il tuo fidanzato’

Nonostante ciò Anna ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti di Sofia intervenendo anche in difesa di Alfred in una circostanza. Un comportamento che è stato criticato anche sui social con tanti utenti che hanno bacchettato la 27enne per esserci concentrata più sulla single che sul fidanzato. Tra l’altro Anna ha riferito di aver appreso solo dai filmati che Ekhator aveva avuto un rapporto intimo con Sofia. “Mi aveva detto che era andato da lei a Milano per fare palestra”.