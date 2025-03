Beatrice Luzzi replica a Stefania Orlando: ‘Ha giocato sulla pelle dei gieffini’

Beatrice Luzzi replica a Stefania Orlando a Pomeriggio 5

Il confronto tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5

Nel ‘salotto’ di Pomeriggio 5, condotto temporaneamente da Dario Maltese in assenza di Myrta Merlino, si è consumato un acceso botta e risposta a distanza tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, opinionista del Grande Fratello. L’ex gieffina Orlando aveva espresso delle critiche nei confronti di Beatrice, sostenendo che il suo approccio non fosse imparziale e che sembrasse ancora calata nei panni di una concorrente del reality.

La replica di Beatrice Luzzi: ‘Io sono indipendente’

La replica della Luzzi non si è fatta attendere e, durante la puntata del 21 marzo, ha chiarito pubblicamente il proprio punto di vista sul ruolo di opinionista. Se da un lato Stefania ha definito Beatrice una ‘concorrente’, dall’altro Beatrice ha ribattuto sostenendo che la Orlando, più che concorrente all’interno della Casa, sia stata un’opinionista nascosta. Un botta e risposta pungente, dove la Luzzi ha lanciato frecciate dirette alla collega, accusandola di aver ‘giocato sulla pelle degli altri gieffini’ sia dentro che fuori dalla casa.

AnnaPettinelli difende in maniera maleducata e scorbutica la sua migliore amica StefaniaOrlando da accuse assolutamente lecite e supportate da fatti facilmente verificabili mosse da Beatrice Luzzi, che semplicemente fa il suo lavoro e lo fa bene.

“Allora, io rispondo che mi guardo le clip dei concorrenti dieci ore al giorno da sei mesi a questa parte, cercando di farmi un’idea il più libera e indipendente possibile, indipendente da tutto e tutti. Giuro, mi guardo clip tutto il giorno, facendomi un’idea indipendente da amicizie, da diplomazie e dai fandom di cui parla lei. Non sono una che dà il colpo alla botte e l’altro al secchio, ecco, sono un altro stile e questo mi rende più scomoda. Infatti ho molti fandom contro, però io credo che sia proprio il dovere di una opinionista avere una lettura sua propria, indipendente” – ha precisato l’attrice.

“Credo che la rete e la produzione mi abbiano scelta proprio per questo. Stefania cosa non ha capito di me? Ma secondo me non è lei che deve capire. Lei è una settimana che è uscita dalla casa del Grande Fratello e ha parlato solo di me. Credo che lei che non abbia fatto la concorrente in casa e che abbia giocato sulla pelle degli altri in casa e lo sta facendo fuori sulla mia. Come mai il botta e risposta? Da quando è uscita parla solo di me e per questo ho detto certe cose su di lei. Ha fatto l’opinionista dentro la casa. Rispetto a Cesara ho uno stile diverso”.

Anna Pettinelli difende Stefania Orlando

A questo acceso scambio di opinioni ha preso parte anche Anna Pettinelli, che si è schierata in difesa di Stefania Orlando: “La conosco profondamente. Ho riconosciuto Stefania dentro la casa come la persona che io frequento. Le è stato detto di tutto”. Rivolgendosi a Beatrice Luzzi, la Pettinelli ha aggiunto con tono critico: “Cesara è più equilibrata di te”.

Anna Pettinelli on 🔥 contro la Luzzi a #Pomeriggio5



Luzzi: Un'opinionista nn può essere super partes, quello lo deve essere il conduttore



Pettinelli: Ma Cesara ci riesce, evidentemente è più equilibrata di te 👏🏻#GrandeFratello #helevier #heleners

La polarizzazione del pubblico

La diatriba tra le due protagoniste ha polarizzato il pubblico, dividendo i telespettatori tra chi sostiene l’approccio schietto e diretto della Luzzi e chi apprezza il tentativo di mediazione della Orlando. Una dinamica che rispecchia le sfumature complesse del ruolo dell’opinionista nei reality show, sospeso tra analisi critica e gioco televisivo.