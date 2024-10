Temptation Island, Alfred, Anna e la tentatrice un mese dopo: le versioni diverse e il colpo di scena

Non mancheranno i colpi di scena durante l’ultima puntata di Temptation Island, in onda martedì 22 ottobre su Canale 5. Oltre all’esito del falò finale tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice, i fan del reality dei sentimenti scopriranno se le coppie hanno confermato le scelte fatte durante l’esperienza in Sardegna a distanza di un mese.

Anna ha ispirato diverse gif per le reazioni ai video del fidanzato Alfred con Sofia

Temptation Island, Alfred aveva chiuso con Anna al falò di confronto

Anna Acciardi e Alfred Ekhator hanno deciso di lasciare da soli il programma dopo un acceso confronto al falò di confronto. A far esplodere la 27enne l’avvicinamento alla tentatrice Sofia Costantini con la quale è scattato un bacio passionale durante l’esperienza nel villaggio dell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. Alfred ha compreso di non provare lo stesso trasporto per la fidanzata ed ha deciso di chiudere. Deciso che in ogni caso intendeva prendere anche Anna.

La tentatrice Sofia Costantini conferma il breve flirt dopo il programma, lui dà una versione diversa

Secondo i rumors Alfred ha continuato a frequentare la tentatrice fuori dal programma ma davanti a Filippo Bisciglia si sono presentati da soli raccontando versioni diverse. Il 24enne ha riferito di aver visto poco e niente Sofia mentre lei ha ammesso di aver avuto un breve flirt con lui come anticipato da Dagospia. E Anna Acciardi? Pare che sia lei che Alfred abbiano per ora confermato la decisione di non tornare insieme ma che si stiano frequentando di nascosto dai genitori della 27enne. La tentatrice si sarebbe riavvicinata alla persona con la quale aveva una relazione prima di Temptation Island.