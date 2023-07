Temptation Island, Daniele sbotta e si fa male dopo aver scoperto il tradimento di Vittoria: resa dei conti al falò

Ha scoperto al pinnettu di Temptation Island il tradimento della fidanzata con il tentatore Edoardo Corianò ed ha perso le staffe scaraventando via un pouf di legno.

Daniele De Bosis scopre al pinnettu che Vittoria Egidi è entrata in camera del single Edoardo: baci e sospiri

Per la rabbia poi Daniele De Bosis si è fatto male ad una mano dopo aver sferrato un pugno nel chiuso del bagno. Vittoria Egidi era arrivata al resort di Santa Margherita di Pula con maggiori certezze sulla relazione ma infastidita dalle titubanze del fidanzato quando gli manifestava la volontà di volere avere un figlio da lui. Dopo aver visto il 33enne di Cesano di Roma avvicinarsi ad una single ha deciso di vivere senza freni la sua avventura a Temptation Island.

Con il trascorrere dei giorni la 32enne romana si è lasciata andare con il single Edoardo. Al pinnettu Daniele ha visto la fidanzata entrare in due circostanze nella stanza del tentatore dove non ci sono le telecamere. Nella seconda circostanza è rimasta in camera per un’ora e mezza tra sospiri e baci.

Il 33enne lancia il pouf e poi sferra un cazzotto in bagno e si fa male, al falò la rottura: ‘Sono cose che non si perdonano’

Una situazione inequivocabile che ha mandato su tutte le furie De Bosis che aveva deciso di prendere parte al programma perché riteneva che non ci fossero ancora i presupposti per avere un figlio dopo 4 anni e 4 mesi di relazione. Inevitabile il falò di confronto con Vittoria che ha chiarito che non si aspettava un’evoluzione simile.

“Mi prendo tutte le responsabilità. Non volevo venire qua, ma ti ringrazio perché ho compreso che non ero felice. Rispetto a quando siamo arrivati sono cambiati i presupposti”. Al termine del falò entrambi hanno deciso di lasciare Temptation Island da soli. “Sono cose che non si perdonano, mi ha deluso tanto” – ha detto Daniele prima di allontanarsi.