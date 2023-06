Temptation Island, l’indiscrezione sull’esito del falò di confronto tra Mirko e Perla

Prime indiscrezioni sull’esito dell’avventura delle sette coppie che hanno partecipato alla decima edizione di Temptation Island. La prima puntata è andata in onda lunedì 26 giugno in prima time su Canale 5 con record di share del 26% .

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, il rapporto in crisi, i dettagli intimi e il massaggio ai piedi

Non sono mancati i colpi di scena con una delle fidanzate, Isabella, che ha chiesto il falò di confronto a Manu. Tensione a distanza anche tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, 25enne di Salerno, che si è trasferita a Rieti per convivere con il partner. É stata la giovane a scrivere alla redazione di Temptation Island nel tentativo di scuotere la sua relazione dopo 5 anni fidanzamento. “É diventato apatico, non è che non c’è intimità ma è lo stimolo iniziale che mi scoccia. Se prende iniziativa fa sempre le stesse cose. Qualcosa di diverso viene sempre da me” – ha spiegato prima di ricevere un massaggio ai piedi dal tentatore.

Mirko non ha gradito ma soprattutto è rimasto infastidito dalle continue accuse. “Pensa che si sia sacrificata solo lei a trasferirsi a Rieti. Se mi sono spento si deve fare due domande… Quando organizzo le cose non le va mai niente bene” – ha affermato dopo aver visto le immagini al pinnettu.

La coppia avrebbe lasciato Temptation Island insieme dopo il falò di confronto

“Pensa solo a quello che devo fare per lei, poi viene qua e si massaggiare il piede dopo un giorno da uno sconosciuto. E dire che per lei è un problema anche se le do una pacca sul c..o”. Una relazione in bilico ma che secondo alcune indiscrezioni avrà un lieto epilogo. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato uno scatto che ritrae Mirko e Perla insieme dopo la fine della registrazioni di Temptation Island. La coppia dovrebbe aver lasciato insieme la Sardegna dopo il falò di confronto.