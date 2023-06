Temptation Island, fidanzata di Salerno e coppia di Scafati tra i protagonisti della 10ª edizione

Spread the love

Una fidanzata salernitana ed una coppia di Scafati protagonisti della decima edizione di Temptation Island. Alcuni anni fa l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, originaria del capoluogo di provincia campano, fu protagonista del reality sui sentimenti mandando in tilt Nicola Panico e scatenando i malumori della fidanzata dell’epoca, Sara Affi Fella.

Perla si è trasferita da Salerno a Rieti per amore di Mirko: ‘É diventato apatico’

Nel resort di Santa Margherita di Pula è approdata Perla, 25enne nata e cresciuta a Salerno come viene evidenziato dalle pagine ufficiali del programma televisivo in onda da lunedì 26 giugno su Canale 5. Da cinque anni anni è fidanzata con Mirko, 26enne di Rieti dove la coppia convive da tre anni. Lei è proprietaria di un e-commerce mentre il partner lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. É stata Perla a scrivere a Temptation Island in quanto il partner è diventato apatico e non la rende più felice. “Non dà stimoli alla relazione” – ha precisato sottolineando che per amore di Mirko ha lasciato la famiglia, il lavoro e le amiche a Salerno.

Perla, 25 anni, è nata e cresciuta a Salerno e ha un e-commerce da un anno. Convive a Rieti da circa 3 anni con Mirko, 26 anni, nato e cresciuto a Rieti. Lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. Stanno insieme da 5 anni. A #TemptationIsland scrive Perla. pic.twitter.com/1fVX3sZ7gm — Temptation Island (@TemptationITA) June 26, 2023

Gabriela e Giuseppe, la coppia scafatese ha già conquistato il web

Sull’isola delle tentazioni sono sbarcati gli scafatesi Gabriela e Giuseppe che hanno già lasciato il segno con la clip di presentazione. “Si è iscritto di nascosto a gennaio 2023, ma per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e mi è arrivato un messaggio ‘Ciao stasera ci dobbiamo vedere. Ma poi che scemo, a stento sa l’italiano e si faceva chiamare american boy” – ha raccontato Gabriela precisando che fidanzati da sette anni. Si conoscono fin da ragazzini e Giuseppe è stato il “suo primo bacio, il suo primo tutto”. É stata lei a scrivere a Temptation Island.