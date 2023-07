Temptation Island, furia Gabriela contro American boy: invettive e lacrime, l’indiscrezione sull’epilogo

“Bastardo, sto porco e zozzoso”. Gabriela Chieffo ha sbottato prima al pinnettu e poi al falò di Temptation Island, nel corso della puntata del 3 luglio, nel vedere, il fidanzato, Giuseppe Ferrara, sempre più vicino alla tentatrice Roberta.

Giuseppe Ferrara sempre più vicino alla tentatrice Roberta, Gabriela Chieffo: ‘Zozzoso, p..co’

L’American boy di Scafati, il nick name scelto per un sito di incontri, ha iniziato a relazionarsi con la 24enne di Torre del Greco fin dalle prime puntate. Il giovane ha manifestato anche un certo disappunto quando la tentatrice si è avvicinata ad un altro ragazzo. “Con te sto bene e spero di poter dare una mano a te come tu la stai dando a me”.

Nei video mostrati a Gabriela al falò i due sono parsi molto complici al punto che ha preferito non continuare a guardarli. Subito dopo ha chiesto a Vittoria di vedere il filmato. “Mi fido di lei”. Giuseppe si è sbilanciato in alcune provocazioni. “Mi piace parlare da morire con Roberta, mi ha fatto scoccare una scintilla”. Il 24enne ha anche manifestato l’intenzione di vedere fuori la single.

Gabriela in lacrime durante il falò di confronto

Gabriela non finisce di vedere il video e scoppia in lacrime, il rumor: lasceranno insieme Temptation Island

Tra le lacrime la 19enne estetista ha manifestato l’intenzione di chiedere il falò di confronto. “Sto soffrendo da gennaio”. Subito dopo si è confrontato con un tentatore che ha provato a farle cambiare idee. Gabriela ha deciso di prendersi del tempo prima di sciogliere definitivamente le riserve sul confronto con Giuseppe Ferrara. Secondo le indiscrezioni dell’esperto di gossip Alessandro Rosica la coppia, fidanzata da 7 anni, avrebbe lasciato insieme Temptation Island.