Temptation Island, Giuseppe confessa il tradimento al falò bis e Gabriela lo perdona: web in subbuglio

“Stasera sono qui per chiederti scusa“. Dopo essere usciti separati dal falò di confronto a Temptation Island Giuseppe Ferrara ha chiesto un nuovo faccia a faccia con Gabriela Chieffo.

Giuseppe Ferrara chiede un nuovo falò di confronto e chiede scusa a Gabriela Chieffo: ‘É vero, ti ho tradito’

L’American boy di Scafati, il nick name che utilizzava in chat, ha ammesso di averle detto delle bugie rispetto ai sospetti che ha sempre avuto. “É vero quello che pensavi su quando andavo in discoteca e, soprattutto, è vero che ti ho tradito. In questi giorni ho capito quanto è stata male per i mie comportamenti ma ho anche compreso che è la donna della mia vita”.

Giuseppe ha spiegato che dopo averla lasciata al falò è stato male. “Non ho dormito, non ho mangiato. Ora voglio affrontare il futuro insieme a lei e farla stare serena. Tra due anni voglio fare una famiglia” – ha chiosato sottolineando che la fidanzata Dall’altra parte Gabriela ha riferito che non si attendeva questo passo da parte del 24enne.

‘Ho compreso che è la donna della mia vita, tra due anni voglio fare una famiglia con lei’

“Pensavo che le parole gliel’avrei dovute tirare fuori da bocca ed, invece, ha ammesso quello che sempre sospettavo. Usciamo da qua con altre consapevolezze. Però non voglio uscire da qua per come siamo entrati se no sarebbe un fallimento… Io lo amo”.

La coppia ha ricevuto anche la benedizione di Filippo Bisciglia. “Secondo me questo percorso vi ha fatto bene perché siete cambiati davvero tanto. Lui ha ammesso le sue colpe, io vi vedo più grandi”. Prima di lasciare il falò di confronto bis anche Gabriela ha chiesto scusa a Giuseppe.

Gabriela lo perdona: ‘Non me l’aspettavo’, la benedizione di Filippo Bisciglia: ‘Vi vedo più grandi’

“Per quello che ho fatto qui”. Alla fine un bacio ha suggellato la riconciliazione. “Sono contenta” – ha aggiunto la 24enne di Torre del Greco che non aveva risparmiato stoccate al vetriolo al partner. Una decisione che ha diviso il web che aveva sostenuto Gabriela fin dai primi passi nel resort di Santa Margherita di Pula. “

Sembrava un copione già scritto” – hanno riferito alcuni utenti. Una scelta che conferma i rumors che volevano la coppia più unita che mai dopo la fine di Temptation Island.