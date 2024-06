Temptation Island anticipazioni, coppia subito squalificata: i rumors su una fidanzata fuori controllo

Un’edizione di Temptation Island scoppiettante fin dalla prima puntata. Filippo Bisciglia l’ha annunciato nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni nel numero che riserva la copertina alle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Temptation Island al via il 27 giugno, Filippo Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni: ‘Edizione partita a bomba’

“Questa edizione è partita a bomba. Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni” – ha detto il conduttore. In particolare, come riferito da Novella 2000, una coppia sarebbe stata squalificata e avrebbe lasciato dopo pochi giorni la Sardegna.

Da quello che filtra una fidanzata sarebbe andata in tilt dopo aver visto un incontro ravvicinato tra il partner e una delle tentatrici. Senza pensarci troppo avrebbe chiesto immediatamente il falò di confronto incassando il no del fidanzato. Rifiuto che avrebbe fatto perdere definitivamente le staffe alla ragazza che si è prodotta in una folle corsa in stile Ciro Petrone per raggiungere il villaggio dei fidanzati.

5 giorni dopo il via una fidanzata avrebbe scavalcato le recinzioni per raggiungere il partner dopo il rifiuto di falò di confronto

Dopo aver scavalcato le recinzioni sarebbe riuscita a seminare staff e sicurezza che non sono riusciti a bloccare la donna e quindi ad impedire l’incontro vietato da regolamento se non in occasione del falò finale. Squalifica inevitabile e fine dell’avventura a Temptation Island.

Un’indiscrezione ha subito infiammato i fan del reality che dovranno attendere la prima puntata, in programma il 27 giugno in prime time su Canale 5, per comprendere di chi si tratta e se indiscrezioni di queste ore troveranno conferma. La nuova edizione del reality dei sentimenti vede protagoniste 7 coppie: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia.