Temptation Island, Vittoria asfalta il fidanzato al falò e bacia il tentatore: cosa è successo con Simone

“Tira fuori le palle, magari ti sono cadute qui da qualche parte. Filippo l’hai trovate”. Vittoria Bricarello ha conquistato il pubblico di Temptation Island durante il falò di confronto con Alex Petri nel corso della puntata del 25 luglio del reality sui sentimenti.

VITTORIA CHE CHIEDE A FILIPPO SE HA RITROVATO LE PALLE DI ALEX NELLA SABBIA



QUESTA DONNA SI È SVEGLIATA TROPPO TARDI, GRAZIE DI TUTTO #TemptationIslandpic.twitter.com/ILTPdYqg9w — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) July 25, 2024

Alex Petri e Vittoria Bricarello si sono lasciati dopo il falò di confronto, il web si infiamma per una frase di lei

Il partner ha deciso di chiudere la relazione con l’ex ginnasta, infastidito dall’avvicinamento della 34enne al tentatore Simone Dell’Agnello. Vittoria ha chiarito che in ogni caso aveva deciso di troncare il rapporto con Alex. Durante il faccia a faccia ha spiegato di aver sofferto all’inizio del suo percorso per i suoi comportamenti e per l’avvicinamento alla tentatrice Nicole Belloni.

Da qui la decisione di lasciarsi andare e di pensare più a se stessa. La biellese, residente a Vercelli, è entrata sempre più in sintonia con il single e tra i due ci sono stati momenti sempre più intimi. Dopo il falò Vittoria è corsa tra le braccia di Simone e non ha esitato a baciarlo. “Andiamo via insieme” – ha detto il 32enne pisano che l’ha presa in braccio. Secondo quanto riferito dall’influencer Deianira Marzano i due si starebbero ancora frequentando.

Simone Dell’Agnello è un ex promessa del calcio. É cresciuto nell’Inter dove si è fatto notare per il suo fiuto per il gol. Ha vinto un vinto un torneo di Viareggio in nerazzurro ed è stato anche capocannoniere del torneo. Sembrava l’inizio di un percorso esaltante per il 32enne ma un infortunio ha compromesso la sua scalata come raccontato a La Gazzetta dello Sport.

“Dopo una stagione mi sono trovato senza niente in mano, ceduto al Livorno da un giorno all’altro. Ero l’attaccante più forte della mia età in Italia e in nerazzurro mi sentivo coccolato. Ho pensato: vado in prestito un anno in B, faccio bene e poi torno subito su. Invece mi sono rotto il crociato e l’Inter a giugno mi ha scaricato”. Ha vestito anche le maglie di Cuneo, Como, Arezzo e Foggia prima di appendere le scarpette al chiodo. Sogna di rientrare nel mondo del calcio come allenatore o dirigente.