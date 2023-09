Terra Amara, Uğur Güneş anticipa a Verissimo la tragica fine di Yilmaz (VIDEO)

Uno dei personaggi chiavi della serie tv Terra Amara si appresta ad uscire di scena. Ospite della puntata del 16 settembre di Verissimo, Uğur Güneş ha anticipato la tragica morte di Yılmaz Akkaya che andrà in scena nelle prossime puntate.

Uğur Güneş sull’uscita di scena del personaggio di Yilmaz di Terra Amara: ‘É il momento di dire addio’

“Ogni storia ha una fine e la storia prevedeva questo. Voglio ringraziare tutti i telespettatori che mi hanno seguito. Yilmaz ha vissuto grazie a voi ed ora è il momento di dire addio“. Silvia Toffanin ha anticipato che i telespettatori assisteranno a delle scene fortissime senza aggiungere ulteriori dettagli del tragico epilogo che sarà trasmesso nel corso della puntata di Terra Amara del 24 settembre.

Subito dopo è stata mandata in onda, in anteprima per i telespettatori di Verissimo, il momento in cui Yilmaz esala l’ultimo respiro sotto gli occhi di una disperata Zuleyha. É il secondo personaggio chiave della serie tv turca che esce di scena dopo la morte di Hunkar Yaman.