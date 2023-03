Terra Amara, l’attrice che interpreta Mujgan a Verissimo: lo spoiler a sorpresa

L’amore per la Turchia e per Roma dove ha vissuto nel periodo in cui ha studiato in Italia per un master. Melike Ipek Yalova ha conquistato la ribalta interpretando il ruolo di Mujgan in Terra Amara. Ospite della puntata del 18 marzo di Verissimo l’attrice ha salutato in italiano e spiegato che il Bel Paese è la sua seconda casa.

Melike Ipek Yalova è Mujgan in Terra Amara

“Stiamo vivendo un momento molto doloroso e siamo molto provati. L‘Italia è stato uno dei primi Paesi che è giunto in soccorso della Turchia, siete sempre stati solidali con noi e questa è una cosa che non dimenticheremo mai e che rafforzerà ulteriormente la nostra amicizia. Spero che non si vivrà più in nessuna parte del mondo una tragedia simile”. L’artista si è soffermata sul suo legame con il Bel Paese.

“Ho sentito un forte legame con l’Italia quando ho studiato da voi per due anni e mezzo. É un Paese molto legato alle sue tradizioni ma al tempo stesso è tra i più innovativi per quanto riguarda lo studio. Quello che ho trascorso qui è stato un momento piacevole, ho vissuto a Roma che reputo la mia seconda casa”.

‘Ho studiato in Italia per 2 anni e mezzo, Roma è la mia seconda casa’

Figlia di un ex ministro, da bambina Melike Ipek Yalova sognava di ripercorrere la carriera del padre ma poi è maturata la passione per la recitazione anche se l’esordio sul set è stato quasi casuale. “Un giorno mi hanno offerto per caso di lavorare per la serie Il secolo magnifico. Il produttore mi ha notato mentre pranzavo e mi ha chiesto se volevo fare un provino ed è andata bene”.

Durante l’intervista è stato mostrato un significativo spoiler di Terra Amara legato al personaggio di Mujgan. Proprio nel momento in cui Yilmaz incontrerà la moglie per dirle una cosa importante lei rivelerà di essere incinta. Un evento che segnerà una svolta importante nell’evoluzione del personaggio interpretato da Melike Ipek Yalova.

Lo spoiler su Terra Amara, Mujgan resterà incinta: ‘Il personaggio avrà un’importante trasformazione’

“Penso che anche gli spettatori hanno capito che le cose cambieranno. Ci sarà un’importante trasformazione” – ha aggiunto l’artista che ha raccontato di essere single e che spera di diventare mamma. “Mi piace il personaggio di Mujgan ma non accetterei mai certi compromessi”. In chiusura di intervista l’attrice ha ricevuto la sorpresa del video messaggio di Uğur Günes accolta tra gli applausi del pubblico.