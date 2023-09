Theresia Fischer paga 150mila euro per allungare le gambe per un desiderio del marito che poi la lascia

É seguitissima sui social ed in Germania è molto conosciuta per la sua partecipazione al Grande Fratello tedesco. Theresia Fischer è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per il singolare intervento di chirurgia estetica al quale si è sottoposta.

L’influencer ed ex gieffina si è sottoposta ad un doppio intervento per allungare le gambe di 13 centimetri

La modella e star del web ha speso 150 mila euro per realizzare un desiderio dell’ex marito, da sempre attratto dalle donne alte. Per farlo la 31enne di Amburgo ha dovuto affrontare due complesse e lunghe operazioni per allungare le gambe di 13 centimetri ed arrivare a 1,84 di altezza.

In un’intervista concessa alla stazione radio MDR Jump ha riferito che il partner, Thomas Behrend, le ha detto che poteva allungarsi di 14 centimetri. Un desiderio che Theresia Fischer ha assecondato dopo aver scoperto che esisteva la possibilità di intervenire con l’allungamento delle gambe.

“Sono andata sotto i ferri per il suo primo intervento chirurgico di allungamento degli arti all’età di 24 anni per estendere le sue gambe di 8 centimetri. I medici hanno inserito delle aste telescopiche regolabili nelle tibie e le hanno gradualmente ruotate finché le sue gambe non sono diventate più lunghe”. La modella ha poi subito un’altra operazione per allungare le gambe per la seconda volta di altri 5 centimetri. Il costo combinato di entrambe le procedure è stato di 150.000 euro.

‘L’ho fatto per assecondare il mio ex, mi piacevo ma lui è riuscito a farmi convincere del contrario’

Nonostante il doppio intervento chirurgico di allungamento delle gambe, la coppia si è separata lo scorso anno a distanza di tre anni dalle nozze. Ora Theresia Fischer si dice pentita per essersi sottoposta al doppio rischioso intervento. “In realtà mi piacevo, non avevo nessun problema con il mio corpo. Ma lui in maniera insinuante è riuscito a convincermi del contrario”.