Tina Cipollari e la sorella ospiti a Verissimo: il retroscena sulla prima volta a Uomini e Donne

Una telefonata ed una scelta che le ha cambiato la vita. Tina Cipollari è stata ospite della puntata del 7 aprile di Verissimo con la sorella Annarita.

Tra le due c’è un legame forte come raccontato nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. “Ti dico solo che a due mesi mi ha buttato dalle scale” – ha esordito la viterbese con la sorella che ha spiegato che era molto gelosa di lei. “Era la cocca di mio padre”. L’opinionista di Uomini e Donne ha aggiunto che è ruzzolata giù per trenta gradini.

“Sono viva per miracolo, poi si spiegano tante cose visto che ho sbattuto la testa”. Tina Cipollari ha raccontato di essere venuta alla luce dopo il dramma vissuto dalla famiglia. “Prima di me era nata questa bambina che ha vissuto pochissimo, poi mamma ha avuto un esaurimento per il dispiacere ed il medico consigliò di aspettare un pochino prima di avere un’altra figlia e sono nata io… Quindi doppio miracolo”.

Poi il retroscena sulla partecipazione a Uomini e Donne. Al people show avrebbe dovuto partecipare Annarita. “Andavano in onda le prime puntate del programma e c’era questo Roberto che avrebbe donato alla prescelta un anello. Lei che segue tutti i programmi mi chiese di chiamare” – ha raccontato Tina.

“Gli dissi: ‘vedrai che non risponde nessuno’ ed invece al secondo squillo rispose il centralino ed avrebbe dovuto parlare lei ma lei non voleva e diceva ‘attacca attacca’” – ha spiegato Tina Cipollari, all’epoca 30enne, che per non fare brutta figura iniziò a parlare. “Alla fine chiamarono me”. Durante la puntata è stato mostrato il filmato dell’esordio dell’opinionista a Uomini e Donne in stile Marilyn Monroe. “Roberto non mi scelse e io rimasi malissimo, feci un macello”.

Da parte sua Annarita ha spiegato che se avessero chiamato lei al massimo sarebbe riuscita a fare qualche puntata. “Non ce l’avrei fatta. Lei si è creata il personaggio ed è stata brava” – ha aggiunto la sorella di Tina prima di annunciare a Verissimo che diventerà nonna.