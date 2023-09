Uomini e Donne, Tina Cipollari non abbandona il trash e ricorre al labiale: video

“Mi avete già chiuso il microfono”. Così Tina Cipollari nelle battute iniziali della prima puntata della stagione di Uomini e Donne, lunedì 11 settembre, mentre conversa con i cavalieri del parterre maschile tra cui Elio Servo.

Tina Cipollari scherza con il corteggiatore di Gemma Galgani e ricorre al labiale per la battuta audace

In estate si era parlato di un possibile allontanamento o di un ‘freno’ alla storica opinionista per seguire la linea anti trash tracciato da Piersilvio Berlusconi. La viterbese aveva seccamente smentito sottolineando che si sarebbe comportata sempre allo stesso modo e che non aveva ricevuto nessun diktat. E Tina non si è frenata appena Gemma Galgani è arrivata al centro dello studio per conoscere il cavaliere Nino. “É di bocca buona. Lei è molto esigente”…

Poi ha iniziato a muovere solo il labiale per far intendere al corteggiatore che la dama torinese ha una certa verve nell’intimità. “Durante la puntata io parlerò spesso con il labiale perché non posso espormi troppo” – ha riferito Tina Cipollari nel corso della prima puntata stagionale di Uomini e Donne.