Tu si que vales, Arianna Sacripante sogna Parigi 2024 e commuove con Giorgio Minisini: la proposta di Maria De Filippi

Il campione mondiale di Nuoto Sincronizzato Giorgio Minisini è stato ospite della puntata del 15 ottobre di Tu si que vales con Arianna Sacripante, nuotatrice artistica con la sindrome di down che nel 2016 ha vinto la medaglia d’oro ai Trisome Games.

Arianna Sacripante gareggia in coppia con il fuoriclasse del sincronizzato Giorgio Minisini

L’azzurra ora sogna di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024. Sulle note di Imagine di John Lennon è stata mostrata una video clip con protagonisti i due atleti. “Nuotiamo insieme dal 2017, lei è un’atleta del progetto Filippide, un’associazione che si occupa di far praticare sport a ragazzi con disabilità cognitive.

Questi ragazzi non pagano un euro, è tutto a spese del progetto che ha come obiettivo mostrare cosa possono fare questi ragazzi, che atleti possono essere” – ha spiegato Giorgio Minisini. Dall’altra parte Arianna Sacripante ha riferito di essere molto emozionata. “Faccio parte del progetto da 15 anni” – ha precisato aggiungendo che il suo sogno è gareggiare alle Paralimpiadi 2024. “É il livello più alto”.

ORGOGLIO italiano sul palco di #TuSiQueVales, un grande applauso per Giorgio e Arianna! 💖 Tutti pronti a sostenerli nella realizzazione del loro sogno: arrivare insieme a Parigi 2024! 🏊‍♀ pic.twitter.com/zYCJXjtAlo — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 15, 2022

Maria De Filippi invita la nuotatrice artistica ad Amici: ‘Ballerai con i professionisti’

Minisini ha riferito che l’altro traguardo è quello di gareggiare in una gara inclusiva. “Due squadre che si uniscono, a me il sincronizzato piace. É faticoso ma è meraviglioso, fa essere sorridenti”. Arianna Sacripante ha raccontato di essersi fratturata il mignolo durante un allenamento due giorni prima dell’esibizione. “Ho tenuto duro ed ho portato avanti il balletto. Gli atleti non si fermano mai”. Commossi i giudici con Gerry Scotti che non ha trattenuto le lacrime.

Poi è stata protagonista di un siparietto con Maria De Filippi. “Ci vogliono un paio d’ore per sopportare la fatica in apnea. Mi alleno tre volte a settimana ma durante l’estate quasi tutti i giorni. Sono anche un po’ ballerina fuori dall’acqua”. Il giudice di Tu si que vales l’ha invitata a ballare ad Amici con gli atleti del progetto. “Vi esibirete con i ballerini professionisti” – ha chiosato Maria De Filippi.