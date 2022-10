Tu si que vales, Teo Mammucari coinvolto in un’esibizione da brividi: Sabrina Ferilli e Gerry Scotti in lacrime (VIDEO)

Da un’esibizione spettacolare ad un momento esilarante in pochi istanti con protagonista Teo Mammucari nel corso della puntata del 15 ottobre di Tu si que vales. Le evoluzioni del Duo in Motion, artisti di origine tedesca e coppia nella vita da tre anni, hanno lasciato con il fiato sospeso i quattro giudici e la giuria popolare. Prese spettacolari e acrobazie hanno caratterizzato una performance in un crescendo di emozioni.

Teo Mammucari stravolto dopo la performance

La spettacolare performance del Duo in Motion incanta giudici e pubblico

“Sono belli e complementari” – ha sottolineato Gerry Scotti al termine della prova con Maria De Filippi che ha sottolineato l’eleganza della coppia. “Come una ballerina quasi al limite del contorsionismo, lui come breaker ha fatto delle cose eccezionali. É stato su un braccio solo per tantissimo tempo” – ha aggiunto la conduttrice televisiva.

Per il Duo in Motion sono arrivati quattro vales e l’apprezzamento del pubblico al 97% ma a questo punto è entrato in scena Teo Mammucari. Il ballerino ha proposto a Maria De Filippi di esibirsi con loro ma la moglie di Costanzo ha ribattuto che c’era un giudice che sente di essere un atleta e che dice di essere forte in tutte le discipline. A questo punto il conduttore de Le Iene è saltato sulle spalle del breaker. “No questo mi fa girare”.

Teo Mammucari volteggia con la coppia di performer: invettive e risate

Alla fine il giudice si è fatto convincere ed è salito sulle spalle del performer tedesco mentre gli altri giudici faticano a trattenersi dal ridere. Mammucari temendo di essere coinvolto in un’evoluzione pericolosa ha chiesto di scendere ma la partner dell’artista l’ha invitato a prenderle il piede.

Nel giro di pochi istanti l’uomo ha iniziato a girare con la ballerina sospesa in aria agganciata alle gambe del giudice seduto sulle sue spalle. “Li mort…i tua” – ha ripetuto più volte Mammucari con Sabrina Ferilli e Gerry Scotti in lacrime per le risate. “Gerry mi gira tutta la testa. Lei piccoletta, sembrava un angelo ma vaffa… ” – ha aggiunto mentre si trovava a terra.