Tu si que vales, scelta la sostituta di Belen Rodriguez: è una pupilla di Maria De Filippi

La nuova edizione di Tu si que vales ripartirà con una doppia novità. Alla conduzione del programma non ci sarà più Belen Rodriguez dopo nove anni mentre Teo Mammucari non sarà tra i quattro giurati per scelta personale.

Tu si que vales, Luciana Littizzetto sostituirà Teo Mammucari che ha lasciato il talent

La produzione ha già individuato i sostituti. In giuria con i riconfermati Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi ci sarà, come già annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Luciana Littizzetto che appena chiuso la sua lunga esperienza alla Rai per approdare con Fabio Fazio a Nove – Discovery con Che tempo che fa, in onda la domenica. Il sabato sera, però, l’irriverente comica sarà protagonista del talent show.

L’altro interrogativo era legato alla sostituzione di Belen Rodriguez. Si andrà avanti soltanto con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara? Maria De Filippi ha deciso di promuovere una sua pupilla che già nella passata stagione si è seduta al banco dei presentatori.

Giulia Stabile nel giorno del trionfo ad Amici

Giulia Stabile conduttrice al posto di Belen Rodriguez

Dopo essersi fatta le ossa ora la ballerina Giulia Stabile sarà timoniera di Tu si que vales con i due sportivi. Un’ulteriore crescita professionale per la ballerina che si sta dedicando anima e corpo al lavoro dopo la fine della relazione con il cantante Sangiovanni.