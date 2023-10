Tu si que vales, i Messoudi Brothers incantano Maria De Filippi e volano in finale: il precedente (VIDEO)

Hanno conquistato Maria De Filippi al punto di spingerla ad utilizzare la clessidra, novità di questa stagione, per dargli la possibilità di accedere alla finale di Tu si que vales. Una seconda chance premiata dalla giuria popolare con un 100% che è valsa la qualificazione diretta all’ultimo atto del programma.

Maria De Filippi ha usato la clessidra ed ha dato la possibilità ai Messoudi Brothers di esibirsi di nuovo: i fratelli volano in finale

I Messoudi Brothers sono stati protagonisti della puntata del 30 settembre del talent show di Canale 5. I due fratelli multietnici hanno metà sangue australiano e metà marocchino. Sono nati infatti nello Stato del continente oceanico da madre inglese e padre nordafricano. Con quest’ultimo hanno iniziato il loro percorso artistico ad appena 2 anni con il papà. Bruder Kassim Messoudi ha 25 anni mentre Yassin ha 30 anni ed hanno già conquistato la ribalta televisiva. Ad America’s Got Talent sono arrivati ad un passo dalla finale.

Nell’esibizione andata in scena a Tu si que vales hanno incantato Maria De Filippi per la loro capacità di spogliarsi e rivestirsi mentre si scambiano i birilli mettendo in mostra la loro abilità da giocolieri performer.

I Messoudi Brothers avevano conquistato la semifinale ad America’s Got Talent

Dopo la seconda esibizione la conduttrice di Uomini e Donne e Amici si è alzata in piedi ed ha applaudito i Messoudi Brothers mentre Sabrina Ferilli e Luciana Lettizzetto hanno mostrato di gradire il duo anche sotto l’aspetto estetico. La coppia ora avrà tempo per preparare una nuova esibizione in grado di lasciare tutti a bocca aperta in occasione della finale di Tu si que vales.

Video esibizione Messoudi Brothers