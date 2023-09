Tu si que vales, Sabrina Ferilli sulle montagne russe: ‘Mi viene da vomitare’, la reazione di Maria

I giudici di Tu si que vales salgono virtualmente sulle montagne russe tra momenti esilaranti, adrenalina pura e brividi che fanno sobbalzare i protagonisti del talent di Canale 5 nel corso della puntata del 30 settembre.

Il viaggio unico degli Strongmen, brividi e adrenalina per i giudici

Dopo essere entrati in studio gli Strongmen hanno bendato Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli per ‘accompagnarli in un viaggio unico’. Le rassicurazione del leader del gruppo non bastano a tranquillizzare l’attrice romana che manifesta la sua preoccupazione non senza piazzare qualche frecciata a Maria.

Piuttosto agitata anche la comica dopo che viene comunicato l’ingresso dell’attrezzatura. I giurati si ritrovano seduti su particolari poltrone. “Non c’hai pena per nessuno, si muore dalla paura anche Luciana” – sottolinea Sabrina Ferilli con la conduttrice televisiva che resta impassibile.

Sabrina Ferilli chiude gli occhi, Maria De Filippi impassibile, Gerry Scotti: ‘Da proporre nelle case di riposo’

Dal led parte il filmato delle montagne russe con gli Strongmen che muovono le poltrone simulando un un vertiginoso giro sulla giostra mozzafiato. É l’effetto, a giudicare dalla reazione di Sabrina Ferilli, sembra essere simile a quello di un giro sulle montagne russe.

“Mi viene da vomitare” – afferma l’attrice che chiude gli occhi mentre Maria De Filippi sorride beffarda. Rudy Zerbi si fa trascinare ma poi rimprovera uno dei ragazzi perché spingeva un po’ troppo. Il viaggio ha lasciato il segno su alcuni dei giurati. “Lo vedrei benissimo nelle case di riposo” – sottolinea scherzosamente Gerry Scotti.