Uomini e Donne, Alessandro e Pamela in crisi: ‘Mancanza di rispetto’, interviene Maria

“Non c’è lieto fine“. Maria De Filippi ha anticipato quanto accaduto tra Alessandro Sposito e Pamela Fersini dopo che hanno lasciato Uomini e Donne con tanto di anello donato da lui. La coppia sembrava pronta per un passo importante ed, invece, la relazione si è sgretolata alle prime incomprensioni.

Alessandro Sposito e Pamela Fersini, rapporto in crisi dopo aver lasciato Uomini e Donne

“C’erano tutti i presupposti affinché ci fosse il lieto fine ma a volte ho la percezione che lei si sente ancora single” – ha spiegato il napoletano dopo essere entrato in studio. Dall’altra parte la bolognese ha spiegato che Alessandro è molto geloso e vede cose strane dappertutto. “Ho rinunciato ad un giorno di lavoro per stare un po’ di più con lui. Un sacrificio che faccio volentieri e per rendere la casa più accogliente mi sono alzato spesso alle 5 del mattino. Le ho preparato le crostate perché il ragazzo ama i dolci”.

La dama ha spiegato che lo chiama “ragazzo” perché ha ancora delle reazioni da ventenne e che spesso scappa dai problemi. “Quali sono i problemi? Persone che si avvicinano e mi chiedono perché non accetto l’amicizia su Facebook. Se decido di stare con una persona è perché ci tengo”. Alessandro Sposito ha ribattuto sottolineando che per lui è fondamentale il rispetto e la sincerità. Durante la conversazione al centro dello studio è emerso che c’è stato anche un litigio per una donna che si è avvicinata al napoletano in discoteca.

Il cavaliere: ‘In discoteca non ha allontanato una persona che le ha fato la mano’, lei: ‘Era ubriaco’

“Me l’hanno presentata ed ho subito chiarito che sono fidanzato con Pamela e mentre mi faceva delle domande mi ha fulminato con lo sguardo ed abbiamo chiuso la conversazione. Poi si è avvicinato una persona che le ha preso la mano ed è stato molto invadente. Le ha chiesto i contatti e non l’ha allontanato” – ha spiegato Sposito che ha precisato di essere ancora attratto dalla 41enne. “Cerco di non guardarla perché mi piace. Ora parto e vado a 2000 chilometri di distanza ma se lei non mi dà fiducia faccio fatica. Non è l’unico episodio”.

Alessandro Sposito ha spiegato di essere pronto anche a trasferirsi a Bologna. “Lei è ancora single. Le devo fare fare un passo verso di me, in questi mesi non ho sbagliato nulla nei suoi confronti”. Pamela Fersini ha provato a chiarire l’accaduto sottolineando che la persona che si è avvicinata era ubriaca.

La mediazione di Maria De Filippi e il ballo di coppia: ‘Sono migliorate le cose, è un testone’

“Avrei preferito parlarne a quattr’occhi con lui. Tu hai parlato e non ha ascoltato… Sono venuta qua perché intendo recuperare” – ha precisato la dama sottolineando di essere pronta a modificare alcuni comportamenti per salvare la loro relazione. Nella questione è intervenuta Maria De Filippi che è riuscita a mediare e smussare gli angoli con la coppia che si è concessa un romantico ballo. “Sono migliorate le cose, è un testone”.