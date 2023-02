Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Biagio Di Maro, lui torna in studio: la conduttrice lo gela (VIDEO)

Allontanato da Maria De Filippi dopo l’ennesimo confronto al centro del parterre, Biagio Di Maro è rientrato in studio con la conduttrice di Uomini e Donne che è stata costretta a ribadire il concetto espresso pochi istanti prima a supporto di quanto affermato da Gianni Sperti.

Gianni Sperti sbotta contro Biagio Di Maro: ‘O cambi o vai a divertirti a casa tua’, Maria De Filippi: ‘Ha ragione’

L’epilogo dell’avventura del cavaliere napoletano nel dating di Canale 5, a meno di nuovi colpi di scena, è maturata nel corso della puntata del 9 febbraio. “Biagio mi sono un po’ stancato perché non hai mai costruito nulla in questa trasmissione. Tu hai chiamato per trovare la tua compagna ideale ma hai avuto storie che sono durate al massimo una settimana ma queste cose le puoi fare a casa tua a Napoli. Ora o metti la testa a posto o ti vai a divertire a casa tua. Vale per te e per altre persone che sono in questo studio. Sono stanco di vedere donne che piangono in questo studio”.

Sulle parole dell’opinionista è intervenuta Maria De Filippi. “Penso che abbia ragione Gianni”. Dall’altra parte il cavaliere ha spiegato che se passa il messaggio che lui ‘usa’ le donne è meglio che va a casa. “Mi sa che conviene” – ha ribattuto la conduttrice. “Parlano i fatti, non ne usciamo più”.

Biagio lascia Uomini e Donne ma poi torna in studio, Maria De Filippi: ‘La trasmissione regge anche senza di te’

Nonostante sia stata ferita dal cavaliere napoletano Carla Belotti ha provato a difenderlo sostenendo che fuori dallo studio di Uomini e Donne è una persona buonissima e che soffre ancora per la perdita della moglie. “Lui non riesce ad uscire dal ruolo Biagio sciupafemmine… dal personaggio di Uomini e Donne. Non ha ancora elaborato il lutto della moglie”. Di Maro è uscito dallo studio ed è stato raggiunto all’esterno da Carla che è scoppiata in lacrime mostrandosi dispiaciuta per l’accaduto. Quando la dama è rientrata in studio, ha sorpreso Maria De Filippi.

“Non ho nessuna antipatia nei tuoi confronti ma io e Gianni ti abbiamo detto una cosa. Penso che questa trasmissione regga anche senza di te. Poi mi hai detto me ne vado e non ho battuto ciglio. Anche quando eri fuori giocavi il ruolo della vittima e ti mettevi il cartoncino, scema non mi fai. É una cosa insostenibile”. A questo punto Biagio ha lasciato lo studio di Uomini e Donne: “Alla fine ho pagato io tutto” con la conduttrice che ha replicato: “Cosa hai pagato?” ma il cavaliere era già andato via.

Biagio decide di lasciare lo studio di #UominieDonne! pic.twitter.com/K2jZCQwZAR — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2023