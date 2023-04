Uomini e Donne, Veronica Ursida: ‘Minacciata dai fan di Armando’, Pamela su Incarnato: ‘Non è un bell’esempio’

Un confronto al centro dello studio di Uomini e Donne con Maria De Filippi e Gianni Sperti nel corso della puntata del 13 aprile. Armando Incarnato si era allontanato in lacrime dopo le accuse mosse da Aurora Tropea che aveva raccontato di aver saputo che il napoletano aveva un agente e che aveva sostenuto un provino per partecipare al GF Vip.

Armando non riesce a trattenere le lacrime… #UominieDonne pic.twitter.com/dgkv3WMyjn — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2023

Armando Incarnato si confronta con Maria De Filippi e Gianni Sperti a Uomini e Donne

Un faccia a faccia che si è chiuso con una stretta di mano con Gianni Sperti e con il cavaliere che ha chiesto nuovamente a Maria De Filippi di far appurare alla redazione quanto riferito dalla dama e di essere pronto a lasciare il people show nel caso venissero accertati comportamenti non in linea con il programma.

Su quanto accaduto si sono tornate ad esprimere via social Veronica Ursida e Pamela Barretta, due dame che non fanno più parte del parterre di Uomini e Donne ma che hanno condiviso con Armando Incarnato una parte del percorso nel dating di Canale 5.

“Ho visto una parte di puntata e sinceramente mi ha dato un po’ fastidio. Sono d’accordo con Gianni, lui non si deve assolutamente giustificare in quanto è l’opinionista e deve dire con rispetto quello che pensa. É stato un gran signore nel stringergli la mano, non so se io l’avrei fatto” – ha spiegato Veronica Ursida.

Veronica Ursida: ‘Gianni un gran signore a stringergli la mano, minacce di morte dai supporter di Armando’

“Per quanto riguarda Armando fa ridere la sceneggiata del pianto in quanto ha messo tutti in croce. Non mi fa né caldo né freddo, penso che dovrebbe presentarsi più a provini di film che di trasmissioni. Non dovrebbe parlare perché lui è un ospite… Dovrebbe vivere le sue relazioni, più che andare ad indagare e soprattutto inventare tante cose. Vedi quanto è brutto quanto ti buttano addosso tante cose e non dico che quello che è stato riferito non è vero” – ha aggiunto l’opinionista di Non è l’Arena che ha affermato che i supporter di Incarnato…

“sono come lui e mi hanno dato della poco di buono e augurato la morte”. Poi Veronica Ursida ha fatto riferimento ad un video di Barbara De Santi. “Ora lo difendi dopo che gli hai detto le peggio cose. Il mondo si è proprio rigirato, sono proprio allibita. Come fai a difenderlo”.

La stretta di mano tra Gianni e Armando! #UominieDonne pic.twitter.com/3nIcHg4l6b — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2023

La stoccata a Barbara De Santi: ‘L’hai sempre attaccato ed ora lo difendi, il mondo si è rovesciato’

Ha commentato la puntata di Uomini e Donne del 13 aprile anche Pamela Barretta prima scoppiando a ridere sulla frase di Armando Incarnato: “Non utilizzo le persone, forse sono stato utilizzato”. Poi tornando su un episodio del settembre del 2020. “Proprio perché ti sei definito una persona leale e trasparente ora devi dire come mai da 6 anni hai riportato i fatti di tutti e in quello studio quando dovevi parlare caso strano ti sei stato zitto? Io lo so, ma visto che sei così leale e trasparente dillo tu… Non ti conviene, altrimenti esce fuori chi sei veramente. Sei talmente sincero che lo dirai tu” – ha aggiunto sarcasticamente la dama pugliese.

Pamela Barretta: ‘Sei talmente sincero che quando dovevi parlare sei stato zitto’

“Immaginate di avere un amico e sotto sotto ti tradisce di brutto, ma evita almeno di fare le Stories. Inutile che festeggi scrivendo i gossipari hanno perso. Lasciando i manager e tutto il resto non sei un bell’esempio. Lo dice tutta Italia” – ha chiosato Pamela Barretta che ha precisato che non può pubblicare i messaggi per non violare la privacy.