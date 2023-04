Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi più vicini, festa di compleanno e sorrisi (FOTO)

Le voci di un riavvicinamento tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker continuano a rincorrersi. Dopo le tensioni iniziali della rottura i rapporti sono tornati cordiali ma da mesi si parla di un possibile ritorno di fiamma. Un’ipotesi che ha ripreso vigore nelle ultime ore.

Tomaso Trussardi ha festeggiato i 40 anni con Michelle Hunziker e figli nella villa di Bergamo

Come riferito da The Pipol gossip la famiglia si è riunita in occasione della festa di compleanno dell’imprenditore che ha spento 40 candeline. Il momento è stato immortalato in una serie di scatti che ritraggono Trussardi con i figli ed una sorridente Michelle Hunziker nella villa di Bergamo. Una serie di indizi fanno pensare ad un riavvicinamento totale con Tomaso Trussardi.

La show girl ha condiviso su Stories anche un tenero college che ritrae l’ex con i figli. C’è da dire che la conduttrice televisiva è in ottimi rapporti anche con Eros Ramazzotti con il quale è stato protagonista di emozionanti momenti con la figlia Aurora, da poco diventata mamma di Cesare, nel suo show televisivo su Canale 5.