Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati: ‘Siamo cambiati’

Dopo 9 anni è finita la relazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. Ad annunciare la fine del rapporto, spesso finito nella lente di ingrandimento dei salotti televisivi, è stata la deputata sul suo profilo Instagram.

“Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi” – ha scritto la parlamentare che ha sempre difeso a spada tratta la sua relazione con l’ex modello aquilano che partecipò anche ad un’edizione del GF Nip.

“Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi. Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia” – ha aggiunto Stefania Pezzopane che ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a chiudere la relazione con Simone Coccia Colaiuta.

‘Vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altro ogni spazio di libertà’

“Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone. Ed anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro. Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà” – ha chiosato la parlamentare ringraziando che li ha sostenuti in questi nove anni di relazione. “Vi salutiamo con una nostra foto a cui siamo molto affezionati e che è ricordo bello di questi nostri anni insieme”.