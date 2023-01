Uomini e Donne, Paola spiazza Alessandro: ‘Abbiamo fatto l’amore’, la reazione del cavaliere (VIDEO)

Il cavaliere conteso e le polemiche roventi per quanto accaduto con Paola Ruocco dopo le avance di Gemma Galgani. Il 52enne Alessandro Sposito è finito al centro dell’attenzione nel corso della puntata del 9 gennaio di Uomini e Donne. La dama torinese ha esplicitamente ammesso di essere attratto fisicamente dal napoletano.

Alessandro Sposito conteso da quattro dame, Gemma: ‘Sono attratta da lui’

Le evoluzioni delle conoscenze del corteggiatore, originario di San Giorgio a Cremano, ha provocato la reazione di Paola che si è avvicinato molto ad Alessandro ed è stata protagonista di un’importante esterna. Oltre a Gemma hanno manifestato interesse per il 52enne anche Pamela e Silvia. Durante il confronto con le quattro dame è emerso un particolare che ha acceso ulteriormente il dibattito.

“Questa mattina pensavo di aver fatto bingo dopo che mi ha dato una risposta top quando gli ho chiesto come vedesse una relazione. Stavo iniziando a sentire qualcosa di importante per lui, ma poi ho avuto questa reazione perché non ha dato neanche importanza al bacio a stampo che ci siamo dati”.

Il colpo di fulmine di Paola Ruocco e la camera d’albergo della discordia

Dall’altra parte Sposito ha detto di essersi trovato bene ma di non essersi spinto oltre perché stava facendo altre conoscenze. La diversa versione sulla questione della camera d’albergo ha provocato la reazione stizzita di Tina Cipollari. “Deve andare via”. Paola Ruocco è uscita in lacrime dallo studio per poi ribadire che non era corretta la versione di Alessandro che sosteneva che era stata la dama a chiedere di pernottare nello stessa struttura ricettiva.

“La redazione mi ha chiamato e mi ha chiesto che se mi andava bene restare nello stesso albergo o in uno vicino ma la richiesta non è partita da me” – ha riferito la 54enne della provincia di Latina che ha spiegato di aver avuto un colpo di fulmine per lui.

Maria De Filippi ha fatto vedere il messaggio di Alessandro che ha contatto per chiedere la possibilità di pernottare in due camere diverse nello stesso albergo. “Ho fatto due pacchetti di fazzoletti perché tu non lo sai ma mi hai fatto provare dei sentimenti che pensavo di non provare più. Mi hai dato qualcosa che mi ha fatto sperare… Vieni qui”.

La dama: ‘L’abbiamo fatto ma non voleva dirlo perché vuole frequentare altre donne’, lui: ‘La volevo proteggere’

Poi Paola ha rivelato: “Cosa abbiamo fatto ieri sera? Abbiamo fatto l’amore con la A maiuscola… La cosa più bella che ci è stata donata dalla vita, perché vergognarsene. Tu non lo volevi dire perché devi frequentare le altre persone”. Ruocco ha sbottato affermando che pensava che fosse una persona diversa.

“Alla redazione non ho detto tutto perché pensavo che lei non volesse farlo sapere. La volevo proteggere”. Il botta e risposta è proseguito tra incomprensioni e versioni contrastanti con Tina Cipollari che ha preso di mira il cavaliere.