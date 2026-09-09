Uomini e Donne anticipazioni, nuovo confronto a sorpresa tra Agnese e Roberto: lei restituisce l’anello, la decisione di Maria De Filippi

Roberto e Agnese si sono nuovamente confrontati a Uomini e Donne

Agnese e Roberto di nuovo faccia a faccia nella registrazione di Uomini e Donne del 9 settembre

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Nella registrazione di mercoledì 9 settembre, secondo le anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono tornati in studio dopo la rottura annunciata nella precedente puntata.

La loro storia sembrava arrivata al capolinea, ma il ritorno davanti a Maria De Filippi ha riaperto un confronto tutt’altro che semplice. Tra i due sono emerse diverse incomprensioni, alcune delle quali legate alla recente vacanza trascorsa insieme e alla convivenza.

Agnese restituisce l’anello a Roberto

Il momento più significativo è arrivato quando Agnese De Pasquale ha restituito a Roberto Priolo l’anello di fidanzamento che aveva portato con sé in studio.

Un gesto che sembrava mettere un punto alla loro relazione, almeno davanti alle telecamere. La discussione, però, non si è conclusa lì.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice ha invitato i due a lasciare lo studio per parlare lontano dalle telecamere, così da poter affrontare la situazione con maggiore tranquillità.

Resta quindi da capire cosa sia accaduto dopo quel momento e, soprattutto, se il confronto privato possa aver cambiato nuovamente le sorti della coppia.

Antonio vuole l’esclusiva, Paola frena

Novità anche nel parterre del Trono Over. Al centro della registrazione sono finiti Antonio e Paola, la cui frequentazione continua ma con una differenza importante nelle intenzioni.

Antonio avrebbe manifestato la volontà di vivere la conoscenza in maniera esclusiva. Paola, invece, non sarebbe ancora pronta a fare questo passo e avrebbe preferito mantenere una maggiore libertà.

Una divergenza che potrebbe diventare decisiva per capire se tra i due possa nascere una relazione destinata a proseguire anche fuori dal programma.

Gemma Galgani decide di rallentare con Fabio

Anche Gemma Galgani continua a essere protagonista delle vicende sentimentali del programma. La dama torinese sta frequentando Fabio, ma durante la registrazione avrebbe ammesso di voler procedere con maggiore cautela.

Gemma non si sentirebbe ancora pronta a sbilanciarsi completamente e avrebbe manifestato l’intenzione di rallentare la conoscenza, senza forzare i tempi.

Una posizione che lascia quindi ancora aperto il futuro della frequentazione.

Giacomo elimina cinque corteggiatrici

Sul fronte del Trono Classico, la registrazione ha regalato una decisione particolarmente netta da parte di Giacomo.

Il tronista è stato protagonista di una nuova esterna con una delle sue corteggiatrici. Tornato in studio, però, ha deciso di intervenire in maniera drastica sul proprio parterre.

Cinque ragazze sono state eliminate. Giacomo avrebbe spiegato di non aver percepito da parte loro un interesse sufficiente e, soprattutto, di non aver avvertito una reale attrazione nei suoi confronti.

Una vera e propria scrematura che cambia gli equilibri del suo percorso e riduce sensibilmente il numero delle corteggiatrici ancora in gioco.

Giorgia continua il suo percorso

Novità anche per Giorgia, per la quale è stata mostrata una nuova esterna con uno dei suoi corteggiatori.

Il percorso della tronista prosegue dunque attraverso la conoscenza dei ragazzi presenti nel parterre, mentre la nuova registrazione ha già consegnato diversi elementi destinati a far discutere il pubblico quando le puntate arriveranno su Canale 5.

Tra il mistero sul futuro di Agnese e Roberto, le esitazioni di Gemma e la drastica scelta di Giacomo, la nuova stagione di Uomini e Donne entra subito nel vivo.