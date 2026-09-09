Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini e Simona Ventura tornano in pista: ecco il nuovo ruolo

Francesca Fialdini e Simona Ventura

Fialdini e Ventura assegneranno il Tesoretto

Francesca Fialdini e Simona Ventura torneranno sul palco di Ballando con le Stelle, ma questa volta con un ruolo completamente diverso. Le due ex concorrenti del programma saranno infatti i nuovi giudici a bordo campo, incaricati di assegnare il Tesoretto a una delle coppie in gara.

È quanto apprende Adnkronos all’indomani della definizione del cast della nuova edizione, completato con l’annuncio dell’ultimo concorrente: l’atleta Andy Diaz.

La scelta segna una discontinuità rispetto al passato. Il giudice a bordo campo aveva infatti il potere di attribuire un punteggio in grado di incidere pesantemente sulla classifica finale di ogni puntata.

La scelta dopo l’ingresso di Alberto Matano in giuria

La necessità di individuare due nuovi volti nasce dal rinnovamento della giuria. Alberto Matano entrerà infatti ufficialmente al tavolo dei giudici, accanto alla presidente Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Al posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino arriverà anche Barbara d’Urso. L’ingresso di Matano ha quindi lasciato vacante il ruolo di giudice a bordo campo, che nelle ultime stagioni era stato affidato a un personaggio con il compito di assegnare il prezioso Tesoretto.

Tra le ipotesi circolate c’era anche quella di Lucio Presta, agente televisivo ed ex ballerino. La possibilità, però, è sfumata per l’indisponibilità del diretto interessato.

Milly Carlucci ha così deciso di puntare su due volti che conoscono già dall’interno le dinamiche della gara: Fialdini e Ventura.

Il cast di Ballando con le Stelle è completo

Con Andy Diaz, il cast dei concorrenti è ormai definito. In pista scenderanno Massimo Ghini, Anna Safroncik, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi e Andy Diaz.

Accanto a loro tornerà Paolo Belli, che dopo l’esperienza da concorrente dello scorso anno riprenderà il suo ruolo al fianco di Milly Carlucci.

Sono invece dieci i maestri già confermati: Giovanni Pernice, Luca Urso, Carlo Aloia, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giada Lini, Nikita Perotti, Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli. All’appello, secondo quanto riferito, mancherebbero ancora due nomi.

Una nuova sfida per due ex concorrenti

La novità più curiosa resta però quella di Fialdini e Ventura. Dopo aver vissuto direttamente l’esperienza della competizione, le due saranno ora chiamate a osservare le esibizioni da una posizione privilegiata e soprattutto a prendere una decisione capace di cambiare la classifica.

Il loro Tesoretto potrà infatti modificare gli equilibri al termine di ogni puntata, rendendo il nuovo ruolo tutt’altro che simbolico.