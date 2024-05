Uomini e Donne, emozioni e lacrime per Daniele Paudice: la scelta e le reazioni

Ultima registrazione di Uomini e Donne con Daniele Paudice che ha fatto la sua scelta durante le riprese del 6 maggio.Come riferito da Lorenzo Pugnaloni il tronista napoletano ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5 con Gaia Gigli.

Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli: le ultime esterne in villa prima della decisione

Una scelta che non ha sorpreso né i fan del programma né la rivale, Marika Abbonato. Le due corteggiatrici hanno fatto un’ultima esterna in una villa e, come promesso, il 33enne non ha baciato nessuna delle due. Come riferito più volte voleva focalizzare questi ultimi ‘incontri’ sull’approfondire la conoscenze con le due ragazze sotto il profilo caratteriale e dell’affinità per poi poter iniziare un percorso di coppia.

Le esterne sono state mandate in onda dopo un riepilogo del percorso di Daniele con le sue corteggiatrici. Al momento della scelta il tronista ha fatto rientrare prima Marika alla quale ha comunicato che non avrebbe approfondito la conoscenza con lei lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Marika Abbonato: ‘Me l’aspettavo’, il tronista in lacrime durante la visione delle immagini con Gaia

La siciliana di Bagheria ha riferito che se l’aspettava ma che comunque gli augura il meglio e che ha fatto bene a scegliere con il cuore. Poi è stato il momento di Gaia Gigli. Daniele Paudice non ha trattenuto le lacrime durante la visione di alcuni dei momenti più belli vissuti a Uomini e Donne. La venticinquenne è originaria di Milano e lavora come estetista. É già madre di un bimbo di 4 anni, Diego, nato da una precedente relazione. Ama i tatuaggi.