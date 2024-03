Uomini e Donne: Brando ha deciso ma Beatriz e Raffaella lo spiazzano, presentato nuovo tronista

Doveva essere la giornata del cambio della guardia sul trono di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di mercoledì 6 marzo è stato presentato il 33enne napoletano Daniele che per 6 anni ha vissuto a New York.

Il 33enne napoletano Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Da dieci anni lavora nel campo della moda ed è rientrato nella sua Napoli. Ha spiegato di essere cresciuto in in quartiere molto difficile ed ha presentato il suo cane chiamato Diego in onore di Maradona. “L’amore della mia vita”. La presentazione del nuovo tronista sembrava far da preludio alla scelta di Brando Ephrikian.

Quest’ultimo aveva lasciato lo studio nel corso dell’ultima registrazione dopo che Beatriz e Raffaella erano andate via. Le due corteggiatrice non si sono presentate neanche nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 6 marzo come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, registrazione 6 marzo: Brando ha maturato la scelta ma Beatriz e Raffaella non si presentano

Durante la trasmissione Brando ha riferito di aver riflettuto molto e di aver maturato la scelta e che la comunicherà durante la prossima registrazione. Bisognerà comprendere se Beatriz e Raffaella si presenteranno e se diranno sì al tronista.