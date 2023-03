Uomini e Donne registrazione 7 marzo, Federico Nicotera sorprende con un’originale scelta

Una scelta maturata nel corso della registrazione del 7 marzo di Uomini e Donne al termine di un lungo percorso. Federico Nicotera è arrivato al redde rationem con Alice Barisciani e Carola Carpanelli, le corteggiatrici con le quali ha approfondito il suo percorso nel people show di Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli, Alice Barisciani in lacrime

Fin dall’inizio il tronista è sembrato maggiormente attratto da Carola Carpanelli ed alla fine l’ingegnere aeronautico ha deciso di lasciare il programma con la ventiduenne di Varese come in tanti avevano previsto alla vigilia della scelta. Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover emerge che Federico Nicotera è stato accolto in studio con una sorpresa. Il romano è stato raggiunto dalla madre e dalla sorella che hanno assistito al momento clou del percorso del tronista a Uomini e Donne.

Cartelli e orsacchiotti per la scelta di Federico

Non sono mancate le emozioni quando il 25enne ha comunicato ad Alice Barisciani che non sarebbe stata la sua scelta. Tra le lacrime la corteggiatrice ha riferito che se l’aspettava prima di salutare Federico e Maria De Filippi. Per comunicare la sua decisione a Carola Carpanelli il romano ha scelto una coreografia speciale tra orsacchiotti e cartelli fino a quando non è entrato un pupazzo con la scritta: “Sei la mia scelta“.