Uomini e Donne, Federico Nicotera a Verissimo: ‘Con la denuncia a mio padre siamo usciti dall’inferno’

“Mio padre faceva uso di sostanze stupefacenti ed ancora oggi ho delle scene indelebili impresse nella mia testa”. Federico Nicotera è stato ospite con la fidanzata, Carola Carpanelli, della puntata del 2 aprile di Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato un aspetto doloroso e delicato della sua vita che tocca i suoi affetti più cari.

“In casa la situazione non era proprio facile, mamma era vittima di violenza domestica e ho avuto un infanzia particolarmente difficile. Per 20 anni siamo stati sbattuti fuori di casa, mamma veniva picchiata nel quotidiano. Siamo cresciuti insieme e siamo riusciti ad uscire da questo tunnel dandoci la mano”.

Federico Nicotera ha raccontato le violenze domestiche subite dalla madre: ‘Papà faceva uso di sostanze’

Il ventiseienne ha raccontato che quando era piccolo prometteva alla donna che l’ha messa al mondo che l’avrebbe difesa appena avesse avuto la forza per farlo. “A 19 anni sono riuscito anche a livello fisico a proteggerla. La chiamo wonder woman perché ci ha sempre trasmesso una positività incredibile anche quando non sapevamo dove andare a dormire. Ho fatto di tutto per non vedere più quelle scene dentro casa, soprattutto per le mie sorelle”.

Federico Nicotera ha rivelato di aver denunciato il padre. “La denuncia è importante perché soltanto attraverso questo passaggio siamo riusciti ad uscire da quest’inferno. Quando si è vittime di violenza domestica non sempre si riesce ad essere lucidi. Quando ho avuto al forza economica di sostenerla siamo andati dall’avvocato e dopo cinque anni di processi siamo riusciti ad allontanarlo e ad avere una vita normale“.

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha perdonato il padre: ‘Una vita normale dopo 5 anni di processi’

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che non vede il padre da 6 anni. “Secondo me non si può perdonare una cosa del genere. Lui faceva uso di sostanze stupefacenti e questo sicuramente influisce sullo stato della persona, però vedere certe scene… Mamma massacrata per terra. Non posso perdonare, forse non sono abbastanza maturo. Lo chiamo papà quando racconto perché non voglio dire il suo nome, però non lo ritengo neanche un padre”.

Il ventiseienne ha riferito di aver avuto anche degli scontri fisici con il genitore. “Ci sono stati degli episodi per evitare che si scagliasse contro mamma. Fortunatamente non ha fatto nulla contro le mie sorelle, l’unico è quando ha risposto male a mia sorella, Claudia, e lì ho messo mamma davanti alla scelto: o noi o lui. Per fortuna ha scelto noi ed è rinata”. Un racconto che ha commosso la fidanzata, Carola.